أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه في ضحايا الهجوم داخل كنيسة سانتا ماريا بمنطقة صاري ير في إسطنبول، اليوم الأحد.

ونشر رئيس دائرة الاتصالات فخر الدين ألطون مقطع فيديو للرئيس أردوغان يظهر قيامه بإجراء اتصال هاتفي من فوق متن الطائرة مع عدد من الشخصيات والمسؤولين المعنيين بالحادثة.

وتحدث أردوغان مع قائم مقام صاري ير، عمر كالايلي، وقس كنيسة سانتا ماريا الإيطالية، أنطون بولاي، والقنصل العام لبولندا في إسطنبول، فيتولد ليسنياك، بشأن الهجوم داخل الكنيسة في إسطنبول.

وأعرب أردوغان عن خالص تعازيه لذوي القتيل والمجتمع المسيحي في البلاد، مؤكداً أنه يجري اتخاذ الخطوات اللازمة للقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق الأحد أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا مقتل شخص إثر هجوم مسلح شنّه شخصان مقنعان على الكنيسة المذكورة.

وقال يرلي كايا في بيان إنّ السلطات فتحت تحقيقاً موسعاً للقبض على الشخصين الملثمين اللذين نفذا الهجوم داخل الكنيسة خلال أداء مراسم دينية فيها.

وفي حين أدان يرلي كايا الهجوم الذي وصفه بـ"الخسيس"، أكد وزير العدل يلماز تونش أن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقاً موسعاً في الحادثة تحت إشراف نائب المدعي العام واثنين من المدعين العامين.

وقال تونش: "الجهود مستمرة لتحديد هوية المشتبه بهم الذين نفذوا الهجوم والقبض عليهم. ويجري التحقيق بكثافة وبدقة".

في السياق أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، الهجوم وأكد أن "أولئك الذين يهددون سلام وأمن مواطنينا لن يحققوا أهدافهم أبداً".

ووقع الهجوم قرابة الساعة 11:40 من صباح الأحد (08:40 بتوقيت غرينتش) في منطقة صاري ير في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.