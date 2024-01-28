شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لتجويع قطاع غزة، وطالبها بالتزام القانون الدولي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة، مع نظيره المصري سامح شكري، وفق بث نقلته قناتا الإخبارية السعودية الرسمية، والقاهرة الإخبارية الخاصة.

ودعا بن فرحان لـ"قرار دولي" ذي قيمة وإلزامية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

من جانبه، كرر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة رفع الحصار ووقف العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين.

وطالب شكري بتنفيذ ما طالبت به محكمة العدل الدولية (بشأن غزة) والتزام القانون الدولي.

ودعا شكري المجتمع الدولي لردع ما تفعله إسرائيل من عدم التزام أي من القرارات وإدخال المنطقة في دوامة عنف.

ولفت إلى ضرورة دفع إسرائيل إلى وقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وضرورة حل الأزمة وفق مبدأ حل الدولتين.