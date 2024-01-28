عبّرت تركيا، الخميس، عن قلقها إزاء القرارات التي اتخذتها بعض البلدان الغربية بتعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية بعد انضمام ألمانيا وهولندا، السبت، إلى عدد من الدول في قرار تعليق التمويل الذي تقدمه إلى أونروا، بعد مزاعم مشاركة موظفين من الوكالة في هجوم حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف البيان أن أونروا تعمل، في ظل ظروف صعبة للغاية، على تلبية الاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية التركية أن تعليق التمويل لأونروا، في أعقاب مزاعم ضد عدد قليل من موظفي الوكالة، سيضرّ، بالدرجة الأولى، الشعبَ الفلسطيني.

وأردفت: "نتوقع من الدول التي أعلنت تعليق تمويلها لأونروا أن تعيد النظر في قراراتها".

ومنذ الجمعة، علقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا تمويل الوكالة الأممية "مؤقتاً"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفاً من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى أونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.

وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي أونروا بالعمل لصالح حماس، فيما اعتُبر "تبريراً مسبقاً" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قتل جيش الاحتلال أكثر من 150 موظفاً في وكالة أونروا في غزة.

وجاءت الإعلانات الغربية عن تعليق تمويل أونروا بعد ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية رفضها طلب إسرائيل إسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة، التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا، وأمرت تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت أونروا، في 26 يناير/كانون الثاني الجاري، إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يجري التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.