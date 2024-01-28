قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب لواءي 4 و55 احتياط من قطاع غزة بعد انتهاء مهمتهما.

وأوضحت قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أن قرار سحب اللواءين يأتي "في إطار تقليص قوات الاحتياط بعزة

وأفادت بأن لواء الاحتياط 4 "كرياتي" غادر الليلة الماضية جنوب غزة، بعد أن شارك الآلاف من مقاتليه في معارك ضارية ضد حركة حماس شمالي وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

أما اللواء 55 فهو لواء مظليين يُعرف باسم "رأس الرمح"، ويتألف من خمس كتائب.

​​​​​​​وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت سحب الكتيبة 7107 هندسة قتالية من غزة، بعد أشهر من المشاركة في القتال.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري، سحب الاحتلال الفرقة 36، وهي واحدة من 4 فرق عسكرية دفع بها في الحرب على غزة.

كما سحب في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الكتيبة 13 في لواء غولاني (أحد ألوية النخبة)، بعد تكبدها خسائر فادحة في معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ولم تتوافر معلومة بشأن عدد وطبيعة القوات الإسرائيلية الموجودة حالياً في غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26422 شهيداً و65087 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.