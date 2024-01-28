أعربت فلسطين عن رفضها "الحملة الظالمة" من الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، محذرة من أنها "تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".

ودعت الرئاسة الفلسطينية في بيان، الأحد، الدول التي اتخذت موقفاً من أونروا قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، إلى التراجع عن هذه المواقف.

ومنذ الجمعة، يتابع عدد من الدول الغربية (الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا) في إعلان تعليق تمويل الوكالة مؤقتاً، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أن هذه المواقف من شأنها معاقبة ملايين من أبناء الشعب، دون وجه حق بشكل لا إنساني، بخاصة أنهم هُجروا من أرضهم عام 1948، ولا تزال إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكدت أن قضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية واتّخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.

وجاءت الإعلانات الغربية عن وقف تمويل أونروا بعد ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية رفضها طلب إسرائيل إسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا، وأمرت تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

الأردن يدعو لاستمرار دعم أونروا

في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لاستمرار دعم أونروا، مشدداً على أنها تؤدي دوراً "لا يمكن الاستغناء عنه" في قطاع غزة.

وشدد الصفدي في اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع مفوض عام الوكالة الأممية فيليب لازاريني على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة لأونروا لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية".

وحث الصفدي ولازاريني، الدول التي علقت دعمها لأونروا، على العودة عن قرارها "لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية، وتوفر ملاجئها الملاذ الوحيد لنحو مليون من بين نحو 1.9 مليون فلسطيني نزحوا في غزة منذ بدء العدوان".

وحذر الجانبان من أن أي نقص في تمويل الوكالة، التي تشكل شريان الحياة الرئيسي في غزة، سينعكس فوراً على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإنسانية للقطاع، وسيسبب مزيد من المعاناة لأهله.

وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح حماس، في ما اعتُبر "تبريراً مسبقاً" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء.

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يجري التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.