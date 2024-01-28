كشفت وثائق لوزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة نشر أسلحة نووية في بريطانيا، لمواجهة التهديد الروسي، حسب صحيفة إنجليزية.

وبيّن تقرير لصحيفة ديلي تليغراف البريطانية، الأحد، أن واشنطن تعتزم نشر أسلحة نووية في قاعدة لسلاح الجو الملكي بمنطقة لاكنهيث، شرقي بريطانيا، وذلك بعد أن سحبتها عام 2008، "بسبب تضاؤل تهديد الحرب الباردة".

وذكرت أن العقود الخاصة بمنشأة جديدة في القاعدة المذكورة تؤكد أن الولايات المتحدة تعتزم وضع رؤوس حربية نووية أقوى بثلاثة أضعاف من قوة قنبلة هيروشيما.

كما كشفت الصحيفة أنه من المقرر البدء في بناء مساكن للعسكريين الأمريكيين، الذين سيتولون مهام في القاعدة بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال متحدث باسم البنتاغون (لم تكشف الصحيفة اسمه): "إن الولايات المتحدة تطوّر باستمرار قواعدها ومنشآتها العسكرية الموجودة في الدول الحليفة".

ورفض المتحدث تأكيد أو نفي التقارير المتعلقة بخطط واشنطن لنشر أسلحة نووية في بريطانيا.

فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "تظل سياسة المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي طويلة الأمد عدم تأكيد أو نفي وجود أسلحة نووية في مكان معين".

ويأتي هذا الكشف في أعقاب تحذيرات مؤخراً من أن دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بحاجة إلى إعداد مواطنيها، في حال نشوب حرب محتملة مع روسيا.