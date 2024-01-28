سياسة
2 دقيقة قراءة
لمواجهة التهديد الروسي.. واشنطن تخطط لإعادة نشر أسلحة نووية في بريطانيا
تخطط الولايات المتحدة لإعادة نشر أسلحة نووية في قاعدة لسلاح الجو الملكي بمنطقة لاكنهيث شرقي بريطانيا، لمواجهة التهديد الروسي، حسب صحيفة إنجليزية بيّنت أن واشنطن ستنشر رؤوساً حربية نووية أقوى بثلاثة أضعاف من قوة قنبلة هيروشيما.
لمواجهة التهديد الروسي.. واشنطن تخطط لإعادة نشر أسلحة نووية في بريطانيا
البنتاغون يرفض تأكيد أو نفي خطط واشنطن لإعادة نشر أسلحة نووية في بريطانيا / صورة: Reuters
28 يناير 2024

كشفت وثائق لوزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة نشر أسلحة نووية في بريطانيا، لمواجهة التهديد الروسي، حسب صحيفة إنجليزية.

وبيّن تقرير لصحيفة ديلي تليغراف البريطانية، الأحد، أن واشنطن تعتزم نشر أسلحة نووية في قاعدة لسلاح الجو الملكي بمنطقة لاكنهيث، شرقي بريطانيا، وذلك بعد أن سحبتها عام 2008، "بسبب تضاؤل تهديد الحرب الباردة".

وذكرت أن العقود الخاصة بمنشأة جديدة في القاعدة المذكورة تؤكد أن الولايات المتحدة تعتزم وضع رؤوس حربية نووية أقوى بثلاثة أضعاف من قوة قنبلة هيروشيما.

كما كشفت الصحيفة أنه من المقرر البدء في بناء مساكن للعسكريين الأمريكيين، الذين سيتولون مهام في القاعدة بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال متحدث باسم البنتاغون (لم تكشف الصحيفة اسمه): "إن الولايات المتحدة تطوّر باستمرار قواعدها ومنشآتها العسكرية الموجودة في الدول الحليفة".

ورفض المتحدث تأكيد أو نفي التقارير المتعلقة بخطط واشنطن لنشر أسلحة نووية في بريطانيا.

فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "تظل سياسة المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي طويلة الأمد عدم تأكيد أو نفي وجود أسلحة نووية في مكان معين".

ويأتي هذا الكشف في أعقاب تحذيرات مؤخراً من أن دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بحاجة إلى إعداد مواطنيها، في حال نشوب حرب محتملة مع روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us