غادر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنقرة متوجهاً إلى تيرانا، عاصمة ألبانيا.

ومن المقرر أن يلتقي فيدان رجال الأعمال الأتراك في تيرانا مساء اليوم، على أن يلتقي وزير الخارجية الألباني إجلي حسني في إطار زيارته الرسمية الاثنين.

كما سيجتمع وزير الخارجية التركي أيضاً مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في تيرانا.

ومن المقرر أن يزور فيدان، الذي سيسافر من تيرانا إلى صوفيا مساء الاثنين، بلغاريا يوم الثلاثاء ورومانيا يوم الأربعاء في إطار جولته الرسمية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن فيدان سيناقش خلال زياراته الرسمية إلى الدول الثلاث، التطورات الإقليمية والعالمية الحالية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.