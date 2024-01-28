سياسة
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مقتل عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيّرة.. والأردن: وقع خارج حدودنا
أعلن الأردن، الأحد، أن الهجمات التي تعرضت لها قوات أمريكية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، في قاعدة التنف على الحدود السورية وليس داخل المملكة. فيما تعهد الرئيس جو بايدن بالرد بعد مقتل العسكريين محمّلاً مسؤولية الهجوم "فصائلَ موالية لإيران".
مقتل عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيّرة.. والأردن: وقع خارج حدودنا
"التنف" قاعدة تقع داخل الأراضي السورية عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن - أرشيفية / Others
28 يناير 2024

أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، أن الهجمات التي تعرضت لها قوات أمريكية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، في قاعدة التنف على الحدود السورية وليس داخل المملكة.

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الحكومة الأردنية مهند المبيضين، أدلى به لتليفزيون "المملكة" الرسمي، نشره الأخير على موقعه الإلكتروني.

وقال المبيضين إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن"، وذلك عقب إعلان واشنطن أن الهجمات استهدفت قاعدة لها شمال شرقي الأردن.

وأضاف المسؤول الأردني أن "الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا".

و"التنف"، قاعدة تقع داخل الأراضي السورية عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، وتضم عدداً من الجنود الأمريكيين.

وسبق أن تعرضت القاعدة في الرابع من شهر يناير/كانون الثاني لهجوم بمُسيّرتين مجهولتي المصدر، تمكنت القوات الأمريكية من إسقاطهما قبل وصولهما إلى القاعدة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الأمريكي مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم بطائرة مُسيّرة على قاعدة في الأردن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "في 28 يناير/كانون الثاني، قُتل ثلاثة من عناصر الجيش الأمريكي وأصيب 25 في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مُسيّرة) استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية".

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، بالرد بعد مقتل العسكريين، مُحملاً مسؤوليته "فصائلَ موالية لإيران".

وقال بايدن في بيان: "الليلة الماضية، قُتل ثلاثة من أفراد الجيش الأمريكي، وأصيب آخرون، في هجوم بطائرة مُسيّرة على قواتنا المتمركزة في شمال شرق الأردن"،

وأشار إلى أن الهجوم "نفذته مجموعة من المسلحين المتطرفين الموالين لإيران تنشط في سوريا والعراق".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لا يساوركم شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت والطريقة اللذين نختارهما".

وسبق أن تعرضت القاعدة في الرابع من شهر يناير/ كانون الثاني لهجوم بمُسيرتين مجهولتي المصدر، تمكنت القوات الأمريكية من إسقاطهما قبل وصولهما للقاعدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها عسكريون أمريكيون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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