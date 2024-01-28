سياسة
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إسرائيل تعلن قصف موقعَين جنوب لبنان.. و"حزب الله" يستهدف 3 تجمعات لجنودها
تجدد التوتر على الحدود اللبنانية إثر إعلان الجيش الإسرائيلي قصف موقعين لحزب الله جنوبي البلاد، في وقت أكد الحزب استهدافه 3 تجمعات لجنود إسرائيليين وتحقيق إصابات مباشرة فيها.
إسرائيل تعلن قصف موقعَين جنوب لبنان.. و"حزب الله" يستهدف 3 تجمعات لجنودها
تصاعد أدخنة قرب قرية مجدلزون بجنوب لبنان خلال غارة إسرائيلية / صورة: AFP
28 يناير 2024

تواصل التوتر على الحدود اللبنانية، وقصف الجيش الإسرائيلي، الأحد، موقعَين عسكريين لحزب الله، الذي أعلن بدوره استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين جنوب لبنان.

قال الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس": إن مقاتلاته قصفت موقعَين عسكريين لجماعة حزب الله، في بلدتي زبكين وحولا جنوبي لبنان.

وأشار إلى أنه أطلق، صباح اليوم، نيران المدفعية تجاه عدة مناطق في جنوب لبنان "لإزالة تهديد"، حسب البيان.

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين قرب الحدود مع جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيانات منفصلة إنه استهدف تجمعاً لجنود "العدو الإسرائيلي في موقع تل شعر" وتجمعاً آخر شرقي موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، معلناً أنه حقق فيهما إصابات مباشرة.

وأضاف الحزب أن مقاتليه "استهدفوا، عصر اليوم الأحد، انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بصاروخ بركان وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

فيما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً بغارة جوية على بلدة عيتا الشعب وأخرى على بلدة مارون الراس (الحدوديتين).

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة عنيفة على بلدة الضهيرة الفوقا (حدودية) استهدفت منزلاً مؤلفاً من 3 طوابق، لافتة إلى أن فرق الإسعاف تحركت إلى المكان.

كما أشارت الوكالة إلى قصف مدفعي استهدف أطراف بلدات شيحين والناقورة واللبونة الحدودية في قضاء صور.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وخلّفت الحرب في غزة، حتى الأحد، 26 ألفاً و422 شهيداً و65 ألفاً و87 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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