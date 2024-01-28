سياسة
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البيت الأبيض: لا تغيير في سياستنا.. ملتزمون دعم إسرائيل في حربها
فيما يُعدّ نفياً من الإدارة الأمريكية لما ذكرته تقارير إعلامية حول دراسة استخدام مبيعات الأسلحة كوسيلة ضغط على إسرائيل لتخفيف هجومها العسكري على غزة، قال البيت الأبيض: "إنه لا يوجد تغيير في السياسة تجاه تل أبيب".
البيت الأبيض: لا تغيير في سياستنا.. ملتزمون دعم إسرائيل في حربها
واشنطن تؤكد التزامها دعم إسرائيل رغم تقارير عن الضغط بتخفيف الحرب على غزة / صورة: Reuters
28 يناير 2024

رد البيت الأبيض على تقارير إعلامية بأن واشنطن تدرس استخدام مبيعات الأسلحة كوسيلة ضغط على تل أبيب لتخفيف هجومها العسكري على غزة، قائلاً: "لا يوجد تغيير في السياسة تجاه إسرائيل".

واعتبر متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن "إسرائيل من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها في مواجهة تهديد حماس، مع التزام القانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين".

وجدد تأكيده استمرار التزام واشنطن دعم إسرائيل "في حربها على حماس.. فعلنا ذلك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وسنستمر فيه. لا يوجد تغيير في سياستنا".

وقال مسؤول في البيت الأبيض عند سؤاله عن تقرير شبكة (إن.بي.سي): "إن الإدارة الأمريكية لم تطلب من وزارة الدفاع إبطاء وتيرة شحنات الأسلحة إلى إسرائيل". مضيفاً: "لست على علم بتقديم أي طلب لمراجعة (نوع) الأسلحة لاحتمال إبطاء عمليات التسليم أيضاً".

وكانت شبكة (إن.بي.سي نيوز) ذكرت أنه بناء على توجيهات من البيت الأبيض، تعكف وزارة الدفاع (البنتاغون) على دراسة نوع الأسلحة التي طلبتها إسرائيل والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط.

ونقلت في تقرير نشرته في وقت سابق اليوم الأحد، عن مصادر قولها: "لم تُتخذ قرارات نهائية بعد في هذا الشأن".

وأفادت الشبكة بأن الولايات المتحدة تدرس إبطاء وتيرة شحنات الأسلحة أو تعليقها على أمل أن يؤدي ذلك إلى دفع الإسرائيليين إلى اتخاذ إجراءات مثل فتح ممرات إنسانية لتقديم مزيد من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

وذكر التقرير أن الأسلحة التي ناقشت الولايات المتحدة استخدامها كوسيلة ضغط تشمل قذائف مدفعية عيار 155 مليمتراً وذخائر الهجوم المباشر المشترك، وهي عبارة عن مجموعات توجيه تحول القنابل إلى ذخائر موجهة بدقة.

وأثار سقوط عدد كبير من القتلى بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة انزعاجاً دولياً، وفق تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس جو بايدن قد وصف القصف الإسرائيلي بأنه "عشوائي" دون أن تطلب واشنطن وقف إطلاق النار.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الحملة العسكرية التي نفذتها إسرائيل بعد هجوم حماس تسببت في استشهاد أكثر من 26 ألف فلسطيني، أي أكثر من 1% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وسط مخاوف من وجود عدد كبير آخر تحت الأنقاض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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