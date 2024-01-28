سياسة
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مندوبو الدول العربية يدعون مجلس الأمن لتنفيذ قرارات "العدل الدولية" في غزة
خرج اجتماع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية في القاهرة ببيانين لمطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية بشأن غزة، وكذلك رفض قرارات بعض الدول تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
مندوبو الدول العربية يدعون مجلس الأمن لتنفيذ قرارات "العدل الدولية" في غزة
اجتماع عربي يطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة / صورة: AFP
28 يناير 2024

دعا مجلس جامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، كما رفض قرارات بعض الدول الغربية بتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

جاء ذلك في بيانين صادرين عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بناء على طلب فلسطين.

وقال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد على أمر محكمة العدل الدولية بارتكاب 18 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيداً و310 إصابات".

وطالب العكلوك الدول التي اتخذت إجراءات ضد "أونروا" بإعادة النظر فيها والتراجع عنها، ومحاسبة إسرائيل أولاً على الجرائم التي ارتكبتها بحق الوكالة ومؤسساتها وكوادرها في غزة، ثم التدقيق بالاتهامات الإسرائيلية وأهدافها وجذورها.

وشدد على أن الواقع الميداني في غزة منذ صدور أمر المحكمة، يؤكد عدم وجود تغيير في السياسات الإسرائيلية العدوانية.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل، الجمعة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفاً أنها "لم تطلب وقف إطلاق النار".

وعقب الاجتماع، طالب مجلس جامعة الدول العربية جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تنفيذَ جميع تدابير محكمة العدل الدولية.

وفي بيان ثان، شدد المجتمعون على رفض الحملات الإسرائيلية ضد أونروا، مؤكدين أن "تمويلها هو مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي".

كما أعربوا عن رفضهم وقف تمويل أونروا من جانب البعض، داعين إلى إعادة النظر في القرار.

وجاء الرفض العربي بعد تعليق 10 دول تمويل الوكالة الأممية، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي أونروا في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا.

وفي وقت سابق الأحد، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء تعليق بعض الدول مساعداتها لأونروا.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 26 ألفاً و422 شهيداً و65 ألفاً و87 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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