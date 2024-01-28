أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الأحد، إلقاء القبض على منفذي هجوم كنيسة سانتا ماريا في منطقة صاري ير بإسطنبول.

وأضاف يرلي كايا في تغريدة على حسابه في منصة إكس: "أهنئ شرطة إسطنبول وضباط الشرطة الأبطال الذين تَعَرَّفوا الجناة وألقوا القبض عليهم".

وكانت مديرية أمن إسطنبول أطلقت عملية للقبض على منفذي الهجوم الذي وقع في كنيسة سانتا ماريا أثناء قداس الأحد.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن يرلي قايا، كايا مقتل شخص إثر هجوم مسلح شنّه شخصان مقنَّعان داخل الكنيسة المذكورة.

وقال يرلي كايا في بيان، إن السلطات فتحت تحقيقاً موسعاً للقبض على الشخصين الملثمين اللذين نفذا الهجوم داخل الكنيسة خلال أداء مراسم دينية فيها.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه في ضحايا الهجوم داخل كنيسة سانتا ماريا بمنطقة صاري ير في إسطنبول، اليوم الأحد.

ونشر رئيس دائرة الاتصالات فخر الدين ألطون مقطع فيديو للرئيس أردوغان يُظهر إجراءه اتصالاً هاتفياً من على متن الطائرة مع عدد من الشخصيات والمسؤولين المعنيين بالحادثة.

وتحدث أردوغان مع قائم مقام صاري ير، عمر كالايلي، وقس كنيسة سانتا ماريا الإيطالية، أنطون بولاي، والقنصل العام لبولندا في إسطنبول، فيتولد ليسنياك، بشأن الهجوم داخل الكنيسة في إسطنبول.

وأعرب أردوغان عن خالص تعازيه لذوي القتيل والمجتمع المسيحي في البلاد، مؤكداً أنه يجري اتخاذ الخطوات اللازمة للقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن.