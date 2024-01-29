نددت فلسطين باجتماع إسرائيلي عُقد في القدس لبحث عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، وقالت إنه يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي "لتفجير المنطقة".

وفي وقت سابق الأحد، نظم حزب "القوة اليهودية" المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤتمراً بعنوان "مؤتمر النصر" للترويج لإعادة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة بمشاركة وزراء ونواب الكنيست، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وقال بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "الاجتماع الاستعماري بالقدس تحدٍّ سافر لقرار "العدل الدولية"، وتحريض علنيّ على تهجير الفلسطينيين بالقوة".

كما أدانت الخارجية الفلسطينية "المواقف والشعارات التي طُرحت في هذا الاجتماع من الوزراء المتطرفين والمستوطنين وقادتهم مثل: الترانسفير فقط يأتي بالسلام".

وحمَّلت الحكومةَ الإسرائيليةَ "المسؤوليةَ الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعدّها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خراباً وفساداً ضد الشعب الفلسطيني".

وتابعت أن تلك الدعوات "تعكس نيات حكام تل أبيب الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه".

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بـ"ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو للجم هذه الممارسات الاستفزازية، وفرض عقوبات رادعة على المستوطنين وقادتهم ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي".

انتقادات من المعارضة الإسرائيلية

في السياق، انتقد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، مؤتمر "القوة اليهودية"، وقال إن "هذا يسبب ضرراً دولياً على إسرائيل، وضرراً لصفقة تبادل أسرى محتملة، هذا المؤتمر يُعرّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر".

وكتب لابيد في منشور عبر حسابه بمنصة إكس: "تنظيم المؤتمر عبارة عن عدم مسؤولية فظيعة، نتنياهو غير مؤهل، وهذه الحكومة غير مؤهلة"، مضيفاً: "حكومة نتنياهو هي الأكثر ضرراً في تاريخ البلاد".

وتابع: "المؤتمر الاستيطاني لحزب عوتسما يهوديت مع عديد من الوزراء من حزب الليكود، هو وصمة عار لنتنياهو وللحزب الذي كان ذات يوم في قلب المعسكر الوطني، وهو الآن يتخلف بلا حول ولا قوة وراء المتطرفين".

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقدت 15 منظمة إسرائيلية مؤتمراً من أجل التجهيز لمشاريع "الاستيطان في غزة"، في حال تمكن الجيش من بسط سيطرته على القطاع، فيما فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري بالفعل باب الحجز لوحدات سكنية فيه، وفق ما كشف عنه إعلام عبري آنذاك.

وتَعد ّالأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه، دون جدوى، محذرةً من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الأحد، 26422 شهيداً و65087 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.