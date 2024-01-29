أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الاثنين ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية بالأردن إلى 34.

وأضافت في بيان أن عدد الجرحى ارتفع من 25 إلى 34 على الأقلّ وأن الأمر تَطلَّب نقل 8 أفراد منهم خارج الأردن لتلقّي مستوى رعاية أعلى.

وأفادت القيادة المركزية بمقتل 3 جنود أمريكيين جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات مسيَّرة على قاعدة شمال شرقي الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وأشارت إلى احتمال تغيُّر عدد الإصابات مع استمرار تقييم الأفراد الآخرين في القاعدة.

وقال بيان القيادة المركزية إن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجيستي عند البرج 22 من شبكة الدفاعات الأردنية قرب الحدود مع سوريا، مشيرة إلى أن نحو 350 جندياً من المشاة والقوات الجوية في القاعدة يؤدّون مهامّ دعم.

تنديد بريطاني

من جهته، أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مساء الأحد، الهجوم على القوات الأمريكية عند الحدود السورية الأردنية، وحثّ إيران على "وقف التصعيد".

وقال كاميرون في منشور عبر منصة إكس: "نُدين بشدة الهجمات التي تشنّها المليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية، ونواصل حثّ إيران على وقف التصعيد في المنطقة".

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أيضاً في منشور له: "نُدين بشدة الهجمات التي تشنها المليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية".

نفي إيراني

من جانبها نفت إيران الاثنين ضلوعها في الهجوم، تعقيباً على بيان ديفيد كاميرون الذي دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد" في المنطقة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانية ناصر كنعاني، إنّ "هذه الاتّهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا).

كما أعلنت ممثلية إيران بالأمم المتحدة أنه لا علاقة لبلادها بالهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن على الحدود مع سوريا.

وقالت الممثلية في بيان الاثنين: "ليس لإيران أي علاقة بهذا الهجوم. الصراع هو انتقام متبادل بين القوات الأمريكية وقوات المقاومة في المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتَعهَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، بالرد بعد مقتل العسكريين، محمّلاً مسؤوليته لـ"فصائلَ موالية لإيران".

وقال بايدن في بيان: "الليلة الماضية قُتل ثلاثة من أفراد الجيش الأمريكي، وأصيب آخرون، في هجوم بطائرة مُسيّرة على قواتنا المتمركزة في شمال شرق الأردن".

وسبق أن تعرضت القاعدة في الرابع من يناير/ كانون الثاني لهجوم بمُسيرتين مجهولتَي المصدر، تمكّنَت القوات الأمريكية من إسقاطهما قبل وصولهما إلى القاعدة.

ويُعَدّ الهجوم على قوات أمريكية في الأردن الأول من نوعه الذي يُسفر عن سقوط قتلى أمريكيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وادّعت جماعة تسمى "المقاومة الإسلامية العراقية" في بيان أن مقاتليها "هاجموا بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، وقاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".