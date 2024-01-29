سياسة
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بعد ضربات متبادلة.. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى باكستان بهدف التهدئة
وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى باكستان لبحث التهدئة بين البلدين بعد ضربات متبادلة بينهما في محافظة بلوشستان التي يتقاسمها البلدان وتشهد اضطرابات، ما تسبب في مقتل كثير من الأشخاص وقطع العلاقات قبل أن تعود مجدداً.
بعد ضربات متبادلة.. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى باكستان بهدف التهدئة
نائب وزير الخارجية الباكستاني رحيم حياة في أثناء استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان / صورة: AFP
29 يناير 2024

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى باكستان لإجراء محادثات بهدف تهدئة التوتر الناتج عن ضربات متبادلة نفّذتا البلاان مؤخراً على أهداف عبر الحدود بينهما.

وبثّت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء الأحد، مشاهد لوصول عبد اللهيان إلى إسلام آباد، مشيرة إلى أنه سيلتقي نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني، ورئيس الوزراء أنور الحق كاكار.

وتدهورت العلاقات بين البلدين الجارين مع شن إيران في 16 كانون الثاني/يناير هجوماً بصواريخ ومُسيرات على أهداف وصفتها بأنها "إرهابية" في باكستان، وردّت الأخيرة بعد يومين بضرب أهداف "إرهابية" داخل الأراضي الإيرانية.

وأدى الهجومان اللذان وقعا في محافظة بلوشستان التي يتقاسمها البلدان وتشهد اضطرابات، إلى مقتل 11 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، حسب السلطات.

وتسبب ذلك في توتر دبلوماسي واستدعت باكستان سفيرها من طهران وأعلنت أن سفير إيران الذي كان يزور بلده، لن يُسمح له بالعودة إلى إسلام آباد.

غير أن الدولتين أعلنتا في 22 يناير/كانون الثاني عودة علاقاتهما الدبلوماسية إلى طبيعتها، على أن يزور وزير الخارجية الإيراني إسلام آباد.

لكنَّ مسلحين قتلوا، السبت، 9 باكستانيين في هجوم على منزل في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وتتبادل إيران وباكستان الاتهامات بالسماح لجماعات متمردة بالعمل من أراضي كل منهما لشن هجمات على الدولة الأخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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