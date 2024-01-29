سياسة
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السلطات التركية تكشف هوية منفذي الهجوم بكنيسة سانتا ماريا وتفاصيل العملية
كشفت السلطات التركية مزيداً من التفاصيل بشأن الهجوم الذي وقع داخل كنيسة سانتا ماريا في منطقة صاري ير بإسطنبول، وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، إن أحد الموقوفين من طاجيكستان والآخر من روسيا، ويُعتقد أنهما ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي.
السلطات التركية تكشف هوية منفذي الهجوم بكنيسة سانتا ماريا وتفاصيل العملية
وزير الداخلية التركي: فرق الأمن نفذت أكثر من 30 مداهمة عقب الهجوم على الكنيسة / صورة: AA
29 يناير 2024

كشف وزير وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عن تفاصيل عملية إلقاء القبض على منفذي هجوم كنيسة سانتا ماريا في منطقة صاري يير بإسطنبول، وهوية المنفذين.

وقال يرلي قايا، في منشور عبر منصة إكس، إنه "قُبض على المشتبه بهما في جريمة القتل التي تسببت في وفاة مواطننا تونجر جيهان، في أثناء قداس الأحد بكنيسة سانتا ماريا بمنطقة صاري يير صباح اليوم".

وهنأ يرلي قايا مديرية أمن إسطنبول وأفراد الشرطة على العملية الناجحة.

ولاحقاً، كشف يرلي قايا في مؤتمر صحفي، عن أن فرق الأمن نفّذت أكثر من 30 مداهمة عقب الهجوم، أوقفت خلالها 47 شخصاً.

وأوضح أن الفرق ألقت القبض على المشتبه بهما في الجريمة، وأن أحدهما من طاجيكستان والآخر من روسيا، ويُعتقد أنهما ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي.

وأكد أن "إسطنبول، تاج الحضارة، استضافت ديانات وطوائف مختلفة لعدة قرون وستستمر في ذلك".

وقال يرلي قايا: "نحن نعمل على أمن تركيا. لن نغضّ الطرف عن أولئك الذين يحاولون إفساد أمن واطمئنان بلادنا وسنهزمهم عبر وحدتنا".

وأوضح الوزير أنهم يحاربون الإرهاب بكل أنواعه، وقال إنهم نفّذوا ما إجماليه 1046 عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي منذ 1 يونيو/حزيران 2023، اعتقلوا خلالها 529 شخصاً من أصل ألفين و86 مشتبهاً بهم، فيما جرت محاكمة 404 منهم.

كانت مديرية أمن إسطنبول قد أطلقت عملية للقبض على منفّذي الهجوم الذي وقع في كنيسة سانتا ماريا خلال قداس الأحد.

وفي وقت سابق الأحد، ذكر يرلي قايا، عبر منصة إكس، أن أحد المواطنين تعرض لهجوم مسلح من شخصين ملثمين حال مشاركته في قداس بكنسية سانتا ماريا في إسطنبول، ما أدى إلى وفاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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