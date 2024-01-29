يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على مختلف المناطق في قطاع غزة لليوم الـ115مخلفاً مزيداً من الشهداء والجرحى، فيما يستمر حصار جيش الاحتلال لعدد من المستشفيات في القطاع وسط مخاوف من تفشي مجاعة في مناطق تعاني قلة المساعدات.

ويستمر الحصار الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وسط تحذيرات من توقف عدد من الخدمات جراء نفاد أدوية ومخزون الأكسجين.

شهداء وحصار

ميدانياً استُشهد وأُصيب عشرات المدنيين، منذ فجر الاثنين، إثر غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من المنازل السكنية في حي الرمال بمدينة غزة وسط حصار من الآليات العسكرية تَزامن مع قصف كثيف للمدفعية والزوارق الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الطيران الحربي قصف على الأقل خمسة منازل في حي الرمال بمدينة غزة، "ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، فيما تواجه مركبات الإسعاف صعوبة في الحركة للوصول إلى الإصابات والشهداء وسط قصف مدفعية ومُسيّرات الاحتلال".

وحسب مصادر محلية، تمركزت قوات الاحتلال على بُعد أمتار من مجمع الشفاء بغزة وأطلقت النار وقذائف المدفعية في محيط المجمع وعند مفترق الاتصالات جنوبي حي الرمال، فيما تحاصر القوات الإسرائيلية منطقة الجامعات ومدارس تؤوي نازحين وأطلقت نيراناً كثيفة في المنطقة.

كما قصفت المدفية الإسرائيلية مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تؤوي نازحين في حي الرمال، "ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين على الأقل، كما داهمت المدرسة واعتدت على المواطنين بالضرب"، حسب وكالة "وفا".

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 33 فلسطينياً جراء القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع منذ مساء الأحد.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية عدداً من المدنيين إلى جانب مقبرة في حي الدرج وسط قطاع غزة، "ما أدى لاستشهاد مواطنين، كما قصفت عدداً من منازل المواطنين في حيي الصبرة والزيتون بالمدينة"، وفق مصادر محلية.

نقلت مصادر طبية أن طائرات إسرائيلية قصفت منزلين في مخيم جباليا، كما أطلقت المدفعية القذائف صوب المدنيين في بيت لاهيا متسببةً في إصابة العشرات الذين نُقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي، شمالاً.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي حصار مستشفيي ناصر والأمل لليوم السابع على التوالي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وسط تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي للمناطق الشرقية والغربية من المدينة.

وقالت مراسلة TRT عربي إن طائرات مسيّرة إسرائيلية دعت، الاثنين، المواطنين لإخلاء محيط مجمع ناصر الطبي وهددت بتدميره كلياً تزامناً مع استمرار قصف محيط مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس.

أوضاع مزرية للنازحين

تتواصل موجات النزوح والتهجير القسري للفلسطينيين من مدينة خان يونس نحو مدينة رفح وسط أوضاع البرد القارس والقصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع الصحي في رفح كارثيّ ويزداد سوءاً يومياً في ظل تكدس مئات آلاف النازحين.

وقال الهلال الأحمر في بيان: "لدينا عجز كبير في توفير المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة في مدينة رفح".

من جهته، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وثّق مواصلة الجيش الإسرائيلي قتل المدنيين وتهجيرهم قسراً وتجويعهم بالوتيرة ذاتها بعد مرور 48 ساعة على صدور قرار محكمة العدل الدولية، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار المرصد إلى أنه وثَّق قتل الجيش الإسرائيلي 373 فلسطينياً، منهم 345 مدنياً، إضافةً إلى أكثر من 643 إصابة، منذ صدور قرار المحكمة.

وأضاف أن إسرائيل تواصل تجاهل قرار المحكمة، وانتهاك التزاماتها الدولية، بما في ذلك قواعد ومبادئ القانون الدولي، بإصرارها على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

تحذيرات من تعليق دعم "أونروا"

وحذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، من أن تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة الأممية "سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتنا الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غضون بضعة أسابيع".

وأعرب لازاريني في بيان نشره عبر منصة إكس، الأحد، عن "أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعانيها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة".

وشدد على أن "الكثيرين يعانون الجوع فيما تقترب غزة من مجاعة تَلوح في الأفق، وأن الوكالة تدير ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية".

وحثَّ الدول التي علَّقت تمويلها على "إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر (أونروا) إلى تعليق استجابتها الإنسانية".

ومنذ الجمعة، علَّقت 10 دول تمويل الوكالة الأممية "مؤقتاً"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جهته، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال غيبريسوس في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم لـ(أونروا) في هذه اللحظة الحرجة".

وشدد على أن "قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب قطاع غزة الذي يعاني بشدة، وبحاجة ماسة إلى الدعم".

تفشي المجاعة

بالموازاة مع ذلك، تستمر المخاوف من تفشي المجاعة في محافظتي غزة والشمال اللتين تعانيان قلة المساعدات منذ أسابيع، إذ يعاني مئات آلاف الفلسطينيين نفاد الأغذية الأساسية، بعد 4 أشهر من الحرب والحصار المشدَّد.

ضاعف سوء التغذية التي يواجهها سكان شمال قطاع غزة من إمكانية إصابتهم بالأمراض لا سيما المعدية.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فإن نحو 600 ألف مواطن شمال غزة يتعرضون للموت نتيجة المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي، فيما حذّرت الأمم المتحدة، في بيان سابق، من أن 2.3 مليون شخص في قطاع غزة معرّضون لخطر المجاعة.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن جميع سكان القطاع يعانون "انعدام الأمن الغذائي"، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودخلت المساعدات الإنسانية مناطق شمال غزة، لأول مرة، خلال الهدنة الإنسانية التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت لمدة أسبوع.

ومع عودة الحرب، منعت إسرائيل دخول المساعدات حتّى بداية يناير/كانون الثاني الجاري، حينما بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإدخال عدد شحيح من الشاحنات يقدَّر بنحو 5-7 يومياً.

ووفق "أونروا"، فإن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع بشكل عام، “لا تلبّي 7% من احتياجات السكان من جميع المستلزمات الغذائية والإغاثية”.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين 26 ألفاً و637 شهيداً و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.