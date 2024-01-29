سياسة
2 دقيقة قراءة
اليمن.. جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة للبحرية الأمريكية في خليج عدن
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها استهدفت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن، بصاروخ بحري "مناسب"، وقالت إن عملية الاستهداف "تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعاً عن اليمن ومساندة للشعب الفلسطيني المظلوم".
اليمن.. جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة للبحرية الأمريكية في خليج عدن
اليمن.. جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة للبحرية الأمريكية في خليج عدن. / صورة: AA
29 يناير 2024

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الاثنين، أنها استهدفت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن بصاروخ بحري "مناسب".

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع في بيان: "أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأحد صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية lewis B puller في أثناء إبحارها في خليج عدن".

وأضاف أنه من ضمن مهامّ هذه السفينة "تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شنّ العدوان على اليمن".

وأشار إلى أن "عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعاً عن اليمن العزيز، وتأكيداً لقرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم".

في السياق نفسه شدّد البيان على استمرار قوات الجماعة في "تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتستمر التوترات في البحر الأحمر رغم شنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة بوتيرة متقطعة، منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجمات الجماعة اليمنية في البحر الأحمر.

ودخلت التوترات مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us