أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الاثنين، أنها استهدفت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن بصاروخ بحري "مناسب".

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع في بيان: "أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأحد صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية lewis B puller في أثناء إبحارها في خليج عدن".

وأضاف أنه من ضمن مهامّ هذه السفينة "تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شنّ العدوان على اليمن".

وأشار إلى أن "عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعاً عن اليمن العزيز، وتأكيداً لقرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم".

في السياق نفسه شدّد البيان على استمرار قوات الجماعة في "تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتستمر التوترات في البحر الأحمر رغم شنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة بوتيرة متقطعة، منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجمات الجماعة اليمنية في البحر الأحمر.

ودخلت التوترات مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.