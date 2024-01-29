أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، سلسلة من اللقاءات بمحافظة أربيل، شمالي العراق، في إطار زيارة للبلاد هي الثانية خلال أسبوع.

وذكرت مصادر أمنية الأحد، أن قالن، التقى رئيس الحزب الديمقراطي العراقي مسعود بارزاني، ورئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد.

وأشارت المصادر إلى أن قالن التقى أيضاً مسؤولين محليين في الإقليم، ورئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، والنائب عن محافظة كركوك أرشد صالحي.

وكشفت المصادر عن أن قالن بحث خلال اللقاءات التطورات في المنطقة، والعلاقات الثنائية، والحرب الفعالة ضد إرهاب تنظيم PKK الإرهابي.

كما أكد قالن للمعنيين بكل وضوح حزم تركيا في مكافحة الإرهاب.

كان قالن قد التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وممثلين عن السنة والشيعة والتركمان، خلال زيارة لبغداد، الثلاثاء الماضي.