سياسة
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رئيس الاستخبارات التركي يلتقى مسؤولين بإقليم شمال العراق
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، سلسلة من اللقاءات بمحافظة أربيل، شمالي العراق، في إطار زيارة هي الثانية خلال أسبوع إلى البلاد، حيث بحث مع المسؤولين هناك التطورات في المنطقة، والعلاقات الثنائية، والحرب ضد تنظيم PKK الإرهابي.
رئيس الاستخبارات التركي يلتقى مسؤولين بإقليم شمال العراق
رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني / صورة: TRT Arabi
29 يناير 2024

أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، سلسلة من اللقاءات بمحافظة أربيل، شمالي العراق، في إطار زيارة للبلاد هي الثانية خلال أسبوع.

وذكرت مصادر أمنية الأحد، أن قالن، التقى رئيس الحزب الديمقراطي العراقي مسعود بارزاني، ورئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد.

وأشارت المصادر إلى أن قالن التقى أيضاً مسؤولين محليين في الإقليم، ورئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، والنائب عن محافظة كركوك أرشد صالحي.

وكشفت المصادر عن أن قالن بحث خلال اللقاءات التطورات في المنطقة، والعلاقات الثنائية، والحرب الفعالة ضد إرهاب تنظيم PKK الإرهابي.

كما أكد قالن للمعنيين بكل وضوح حزم تركيا في مكافحة الإرهاب.

كان قالن قد التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وممثلين عن السنة والشيعة والتركمان، خلال زيارة لبغداد، الثلاثاء الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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