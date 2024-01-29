كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين أن "عملية دهس وقعت قرب قاعدة تابعة له في الشمال"، فيما أكدت الشرطة إصابة جندي في حادثة بمدينة حيفا شمال إسرائيل.

وأضاف في بيان: "بعد محاولة الدهس، خرج المهاجم من سيارته وحاول استهداف جنود الجيش الإسرائيلي بفأس، فردّ الجنود بإطلاق النار عليه وجرى تحييده".

وعادة ما تستخدم سلطات الاحتلال لفظ "تحييد" للإشارة إلى إطلاق النار مباشرة لشلّ حركة المهاجم.

إلا أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الاثنين إصابة جندي وإطلاق النار على مهاجم في حادثة بمدينة حيفا شمال إسرائيل.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان إنها "فتحت تحقيقاً في حادثة إصابة جندي، وتحييد مهاجم في مدينة حيفا".

وأضافت: "هُرعَت قوات الشرطة إلى مكان الحادثة، وباشرت عمليات البحث في ملابسات القضية".

محاولة طعن بالضفة

في السياق نفسه استُشهد الاثنين فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلق عليه مباشرةً، على مشارف مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت هيئة البثّ العبرية الرسمية أن "جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار الاثنين على فلسطيني جنوبي الضفة الغربية بداعي محاولة طعن جنود".

وقالت إن "فلسطينياً يبلغ من العمر 16 عاماً حاول طعن جنود في موقع بالقرب من مستوطنة تقوع في كتلة غوش عتصيون".

وأشارت الهيئة العبرية إلى أن الحادثة لم تسفر عن إصابة أي من الجنود الإسرائيليين.

وأعلن تليفزيون فلسطين الرسمي "استشهاد قاصر فلسطيني جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم".

وكشف شهود عيان أن جيش الاحتلال "أطلق النار على فلسطيني، يُعتقد أنه طالب، على مدخل بلدة تقوع قرب بيت لحم"، حيث "أغلق الجيش الموقع ومنع المواطنين والطواقم الطبية من الوصول إليه".

5 شهداء

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان الاثنين إن 5 شهداء فلسطينيين سقطوا الاثنين في الضفة الغربية المحتلة.

​​​​​​​وحسب معطيات وزارة الصحة "يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 378".

ونقلت الوزارة أنه "استُشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة سلواد" قرب بيت لحم وسط الضفة الغربية المحتلة، "ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 5 شهداء".

واستُشهد فلسطينيان في وقت سابق الاثنين إثر اندلاع مواجهات بعد اقتحام قوة إسرائيلية كبيرة بلدة دورا جنوبي الخليل، وشرعت بعمليات تفتيش ومداهمات إذ "أطلقت القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز".

وفجراً، أُعلنَ استشهاد شابّ فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون القريبة من جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، خلال عملية عسكرية في محافظة جنين.

كما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية استشهاد طفل (16 عاماً) "متأثراً بإصابته بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة خربة الدير في بلدة تقوم قرب بيت لحم".

عدد الأسرى في ارتفاع

وليلة الاثنين اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينياً، ليرتفع عدد الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى 6 آلاف و370 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن الحصيلة "تشمل مَن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرجَ عنهم لاحقاً".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس (الأحد) وحتى صباح اليوم (الاثنين)، اعتقلت 40 مواطناً على الأقلّ من الضفة، تركزت في محافظتَي جنين (شمال)، والخليل (جنوب)، فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات متفرقة.

وأشارت مؤسسات شؤون الأسرى في تقريرها السنوي إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة ووسّع الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما نتج عنه اعتقال وإصابة آلاف واستشهاد عشرات.

​​​​​​​ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ التاريخ ذاته حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الأحد 26 ألفاً و422 شهيداً و65 ألفاً و87 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.