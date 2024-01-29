سياسة
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122 منذ بدء الحرب.. استشهاد صحفيَّين اثنين في غارات إسرائيلية على غزة
استُشهد صحافيّان اثنان جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية على غزة. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 122 شهيداً صحفياً.
122 منذ بدء الحرب.. استشهاد صحفيَّين اثنين في غارات إسرائيلية على غزة
الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين في حربه المدمرة على غزة / صورة: Reuters
29 يناير 2024

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حربه على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 122 صحفياً.

وأضاف في بيان أن هذا الارتفاع جاء بعد "ارتقاء الصحفيَّين عصام اللولو، المذيع ومقدم البرامج في تليفزيون فلسطين، ومحمد عبد الفتاح عطا الله، الصحفي في مؤسسة الرسالة للإعلام".

وتابع المكتب الإعلامي أن استشهاد الصحفيَّين جاء "جراء الاستهداف والقصف المتواصل من طائرات الاحتلال على منازل المواطنين الآمنين بمحافظات قطاع غزة".

والسبت، أعلن المكتب ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 120 إثر استشهاد إياد الرواغ، مقدم البرامج في إذاعة صوت الأقصى بقصف إسرائيلي.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين 26 ألفاً و637 شهيداً و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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