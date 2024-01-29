كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن إسرائيل وافقت على زيارة وفد أممي إلى شمالي قطاع غزة لرصد الاحتياجات الإنسانية هناك مقابل 3 شروط.

وقالت الصحيفة إن مجلس الوزراء الحربي اشترط "البدء بزيارة البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، وإدراج أمريكيين في الوفد، وأن لا تعني الزيارة عودة سكان الشمال إلى منازلهم".

وأضافت: "جاء القرار بعد أن حثّت الولايات المتحدة إسرائيل على السماح للوفد بتقييم الوضع في القطاع".

وحسب الصحيفة، "اشترط وزير الدفاع يوآف غالانت أنه قبل دخول غزة، يجب على الوفد زيارة المجتمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود التي تعرّضت لهجوم يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

أما الشرط الثاني، فقد "أوضحت إسرائيل أن الزيارة لن تعني ضمناً نيّة السماح لسكان (شمال) غزة بالعودة إلى منازلهم بعد إجلائهم إلى الجنوب الآمن"، وفق التعبيرات الإسرائيلية.

وبالنسبة للشرط الثالث، فهو وفق ما نقلت الصحيفة: "إدراج أمريكيين في بعثة الأمم المتحدة".

وأفادت يديعوت أحرونوت بأنه "سيجري تنسيق الزيارة من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند".

وقالت: "مع ذلك، فإن القضية التي لا تزال دون حل هي: مَن سيوفر الأمن للوفد، هل الجيش الإسرائيلي أم أفراد الأمن التابعين للأمم المتحدة؟"، فيما لم تحدد الموعد المحتمل لزيارة الوفد الأممي.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بموافقته على الزيارة خلال جولته في المنطقة في 9 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي مؤتمر صحفي، قال بلينكن: "اتفقنا اليوم على خطة للأمم المتحدة للقيام بمهمة تقييم لتحديد الاحتياجات، وينبغي القيام بذلك للسماح للفلسطينيين بالعودة بأمان إلى منازلهم في الشمال، ستبدأ المهمة بعملية لتقييم هذه العقبات وكيف يمكن التغلب عليها".

لكنّ الصحيفة أوردت أن "نتنياهو قال لبلينكن خلال لقائهما إنه من غير الممكن السماح لسكان غزة بالعودة إلى شمال غزة في هذه المرحلة".

وأضافت: "مع ذلك، اتفق الجانبان على المضيّ قدماً في زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى المنطقة لتقييم الأضرار واستكشاف إمكانية إنشاء هياكل مؤقتة يمكن للسكان العودة إليها في المستقبل".

وفي حال حدثت، فإنها ستكون أول زيارة أممية لشمالي قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين 26 ألفاً و637 شهيداً و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.