يُجرى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الاثنين، زيارة رسمية إلى البحرين، التقى خلالها رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد المسلم، في المنامة.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان التركي بأن قورتولموش والمسلم ترأسا اجتماع وفدَي البلدين عقب انتهاء لقائهما في مقر مجلس النواب البحريني.

وقال قورتولموش، في كلمة له خلال الاجتماع، إن تركيا والبحرين تربطهما علاقات صداقة وأخوة.

وأوضح أنه "مضى 50 عاماً على العلاقات التركية البحرينية. الآن نريد أن نتحدث عن مزيد من الأهداف في الخمسين سنة القادمة".

وأضاف: "وإلى جانب جهود رئيسنا أردوغان في ما يتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين، يجب علينا نحن البرلمانيين أن نسعى أيضاً إلى تطوير هذه العلاقات".

ولفت قورتولموش إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تتمتع بإمكانات كبيرة، معرباً عن اعتقاده بوجوب تطور العلاقات الحالية بشكل أكبر في مختلف القطاعات.

وأكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لإصدار تأشيرات الدخول المتبادلة بين البلدين.

وقال قورتولموش إنه ممتن لموقف البحرين المناهض للمجازر الإسرائيلية اللا إنسانية ضد فلسطين.

وذكر أن القضية الفلسطينية دخلت مرحلة جديدة مع قرار محكمة العدل الدولية.

فيما أعرب رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد المسلم، عن بالغ امتنانه لزيارة قورتولموش ووفده البرلماني المرافق إلى البحرين.

وقال إن البرلمانَيْن البحريني والتركي يهدفان إلى الارتقاء بالعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أعلى.

وأكد المسلم أن البحرين تقدر وتدعم الجهود التي تبذلها تركيا من أجل فلسطين في المحافل الدولية كافة.