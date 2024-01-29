قال بعض الخبراء إن قرارات التدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد تل أبيب، تمهّد الطريق لاعتقال ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة جيشه، وفقاً للقانون الإسرائيلي الداخلي.

كانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في 26 يناير/كانون الثاني الجاري باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن النص على "وقف إطلاق النار".

"خطوة أولى" نحو محاسبة إسرائيل

وأوضح المحامي الباكستاني حسن إسلام شاد أهمية وصف محكمة العدل الدولية القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا بأنها "معقولة" للنظر فيها.

وقال شاد -وهو أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية- إن هذا القرار "يمثل الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية، وإن لم يكن كلها".

وأضاف أن "هذا الاستنتاج كشف أيضاً عن الأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل"، مشيراً إلى تشكُّل "زخم سياسي كبير" في هذا الإطار.

وأوضح "وجود مفهوم ولاية قضائية عالمية تربط جميع الدول، وبالتالي يجب عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضمن قوانينها الداخلية".

وتابع: "من الممكن بالفعل أن نشهد في المستقبل القريب جدّاً أخباراً عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية".

إسرائيل تعلم أنه "سابقة تاريخية"

وقال رئيس تحرير مجلة ‏‏"وقائع فلسطين"، رمزي بارود، إن "إسرائيل استخدمت المحرقة اليهودية أو الهولوكوست بطرق عديدة لتبرير وجودها وأعمال العنف التي ارتكبتها ضد العرب والفلسطينيين في غزة على مر السنين".

وأوضح بارود أن "إسرائيل استخدمت الهولوكوست أيضاً من أجل اتهام منتقديها وأعدائها بمعاداة السامية".

وأكد أن "قرار محكمة العدل الدولية مهم للغاية، والحكومة الإسرائيلية تعلم جيداً أنه يشكل سابقة تاريخية".

وكشف بارود أن "هذا يعطي شرعية كبيرة للمقاومة الفلسطينية، لأنها أصبحت الآن تكافح ضد الإبادة الجماعية بشكل رسمي".

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية "لم تُشِر إلى حماس أو الجماعات الفلسطينية الأخرى على أنها إرهابية، بل أشارت إليها على أنها جماعات فلسطينية".

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين 26 ألفاً و637 شهيداً و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.