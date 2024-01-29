مع استمرار حصاره المطبق على عدة مناطق بقطاع غزة، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، من سكان بعض تلك المناطق بإخلاء بيوتهم، معاوداً محاولات التوغل في مدينة غزة.

وخلال حصار مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، طالب الجيش من سكان المناطق المحيطة بالمستشفيين بالإخلاء الفوري إلى منطقة المواصي، غربي مدينة رفح.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات من جثامين القتلى برصاص وقذائف الاحتلال الإسرائيلي لا تزال ملقاة في شوارع خان يونس، فيما يمنع الجيش أي شخص من الوصول إليها.

كما طلب جيش الاحتلال من سكان مناطق غرب مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه إلى مدينة دير البلح وسط القطاع، بعد ليلة عنيفة شهدتها تلك المناطق جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفها، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

وحاصرت الآليات العسكرية الإسرائيلية منطقة الجامعات ومدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأخرى حكومية تؤوي نازحين جنوب غرب حي الرمال، غرب مدينة غزة.

ولا توجد ملاجئ في قطاع غزة أو أماكن آمنة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية عادت إلى التوغل في مدينة غزة، إذ تتمركز على بعد أمتار قليلة من مجمع الشفاء الطبي وعند مفترقات "أنصار" و"الجوازات" و"العائلات" و"أبو مازن".

وأشار الشهود إلى أن آلاف النازحين الفلسطينيين ما زالوا في المدارس المحاصرة حاليّاً وفي مجمع الشفاء الطبي ولا يستطيعون المغادرة بسبب شدة القصف الإسرائيلي وإطلاق النار على كل من يتحرك في الشوارع.

كما قصفت الدبابات الإسرائيلية أحياء الرمال والنصر وتل الهوى بوابل من القذائف المدفعية، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وفق الشهود.

وهذه هي المرة الأولى التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية بمناطق غرب مدينة غزة بعد أن انسحبت منها قبل أكثر من شهر باتجاه شارع "الرشيد" على الشاطئ.

كما أن القصف الذي شهدته مناطق غرب غزة هو الأعنف منذ شهر، إذ خفضت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في هذه المناطق خلال الأسابيع الماضية.

إطلاق النار يعوق الهلال الأحمر

من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها الطبية "تعجز عن الوصول إلى شهيدة على بعد أمتار من مستشفى الأمل جراء استمرار إطلاق النار من الجيش الإسرائيلي".

وأضافت الجمعية، في بيان، أن "الطائرات الإسرائيلية المسيّرة من نوع (كواد كابتر) تحمل مكبرات صوت وتطالب القاطنين في محيط مستشفى الأمل وبحي الأمل غربي خان يونس بالإخلاء فوراً إلى منطقة المواصي".

وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر توقف قسم الجراحة في مستشفى "الأمل" بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد مخزون الأكسجين، جراء محاصرته من الجيش الإسرائيلي.

ولفت إلى أن المستشفى تعامل مع ثلاثة شهداء وأربع إصابات حتى اللحظة من النازحين، وما يزال عدد من الإصابات والشهداء في محيط المستشفى، مؤكدة أن طواقمها تعجز عن الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في محيط مستشفى الأمل.

ولفتت إلى نزوح كثير من العائلات باتجاه مقر الجمعية ومستشفى الأمل بسبب تهديدات القوات الإسرائيلية، صباح الاثنين، بأوامر إخلاء للقاطنين في محيط المستشفى وحي الأمل، غربي خان يونس.