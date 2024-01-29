ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والرئيس الألباني بيرم بيغاي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأشار بيان الرئاسة الألبانية، الاثنين، إلى الشراكة الاستراتيجية بين ألبانيا وتركيا.

وأكد البيان أن "التعاون الألباني-التركي في كل المجالات هو تعاون مثمر".

وأعرب بيغاي عن شكره للوزير فيدان على المساعدات التي قدمتها تركيا واستثماراتها في بلاده بعد الزلزال الذي ضرب ألبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وذكر الرئيس الألباني أن "تركيا من أكبر الشركاء التجاريين لألبانيا وتوظف الاستثمارات التركية أكثر من 15 ألف ألباني في بلادنا".

وشدد بيغاي على الدور التركي في تعزيز السلام والأمن بالمنطقة، باعتبارها الشريك الطبيعي والتاريخي لمنطقة غرب البلقان.

وفي وقت سابق التقى فيدان برئيس الوزراء إيدي راما ووزير الخارجية إجلي حسني، وزار مسجد نمازغاه، في العاصمة تيرانا، والتقى رجال الأعمال الأتراك في ألبانيا.

وطالب فيدان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني، المجتمع الدولي بانتهاج أساليب جديدة للحيلولة دون فتك الجوع والمرض بمليونَي إنسان في قطاع غزة المحاصر.

وأشار فيدان إلى المأساة المستمرة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، وأشار إلى "استمرار مسلسل قتل الأبرياء الفلسطينيين أمام أعين العالم".

ونوّه فيدان بأنه بالإضافة إلى مَن قُتلوا بالقنابل والرصاص، يمكن أن يموت مئات آلاف الناس جوعاً، مؤكداً أن ذلك سيكون عبئاً أخلاقيّاً كبيراً لن يتحمله الرأي العام العالمي.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين 26 ألفاً و637 شهيداً، و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.