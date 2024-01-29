أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاثنين، أن بلاده ستواصل دعمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشرق الأدنى.

وبذلك تكون إسبانيا قد انضمت إلى دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، التي قالت إنها "لن تقطع المساعدات"، لكنها رحبت بإجراء تحقيق حول مزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم "حماس" على مستوطنات غلاف غزة.

ووصف ألباريس، خلال اجتماع للجنة البرلمانية، الوكالة الأممية بأنها "لا غنى عنها"، قائلاً إن "التمويل يساعد على تخفيف الوضع الإنساني الرهيب في قطاع غزة".

وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن "بلاده ستتابع التحقيق الداخلي للوكالة عن كثب".

وتابع أن "التحقيق ينظر في أفعال نحو 10 أشخاص من بين 30 ألف موظف في أونروا".

منظمات حقوقية: وقف تمويل "أونروا" يستكمل الإبادة الجماعية

وفي السياق، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية وقف الدعم المالي عن وكالة "أونروا" الأممية بمثابة "استكمال للإبادة الجماعية في قطاع غزة" وحذرت من أن ذلك يقود أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع إلى "الموت جوعاً".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ممثلون عن منظمات حقوقية فلسطينية غير حكومية، أبرزها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وذكر جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر، أن "وقف تمويل أونروا قرار سياسي ولا يعد من القرارات المهنية، بل يستند إلى معلومات المخابرات الإسرائيلية التي لم يُتحقق منها، ولا يمكن اعتبارها سنداً قانونيّاً حقيقيّاً".

وتساءل سرحان: "كيف تمكن معاقبة الشعب الفلسطيني بمنع المساعدات عنه على خلفية اتهام عدد قليل من الموظفين بهذه القضية؟".

وأوضح: "هذه مبررات واهية وغير مقنعة وتشكل عقوبات للشعب الفلسطيني، ومجرد استكمال للإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال على غزة".

وطالب سرحان، الدول التي وقفت تمويل أونروا بـ"مراجعة قرارها والابتعاد عن النهج المساند للإبادة الجماعية في غزة".

من جانبه، قال سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن "وقف تمويل وكالة الغوث يعني دفع الناس إلى الموت جوعاً في غزة"، معتبراً القرار استكمالاً لجريمة "الإبادة الجماعية".

وأضاف زقوت: "ندعو كل دول العالم إلى تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

واعتبر زقوت أن إسرائيل "تستكمل جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ولم تتوقف عن ذلك رغم قرار المحكمة الدولية".

ومنذ الجمعة، علّقت 12 دولة تمويل الوكالة الأممية "مؤقتاً"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم "حماس" على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والدول التي أعلنت تعليق تمويل "أونروا" هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتاً بإلزام تل أبيب "تدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين 26 ألفاً و637 شهيداً، و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.