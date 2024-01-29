سياسة
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مقتل مدنيين بغارة إسرائيلية على دمشق.. وإيران تنفي اغتيال "مستشاريها"
تراجعت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن إعلان مقتل "مستشارين إيرانيين" جراء غارة إسرائيلية على دمشق، ووصفت الضحايا في تصريحات جديدة بـ"مدنيين"، وهو ما أكده سفير طهران لدى دمشق، حسين أكبري، بعدم استهداف أي مواطنين من بلاده.
مقتل مدنيين بغارة إسرائيلية على دمشق.. وإيران تنفي اغتيال "مستشاريها"
غارات إسرائيلية على مناطق بالعاصمة السورية دمشق / صورة: AA
29 يناير 2024

عدَّلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" روايتها حول مقتل "مستشارين إيرانيين" جراء غارة إسرائيلية، الاثنين، إذ أعلنت مساء اليوم مقتل "عدد من المدنيين" إثر غارة استهدفت جنوب العاصمة دمشق.

وقال مصدر عسكري، حسب الوكالة السورية الرسمية، إن "العدو الصهيوني شنَّ عدواناً جويّاً من اتجاه الجولان السوري المحتل، ظهر اليوم"، مشيراً إلى أن الغارة استهدفت عدداً من النقاط جنوب دمشق، ما أدى إلى "ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح، بجانب بعض الخسائر المادية".

وكانت "سانا" ذكرت في وقت سابق اليوم أن بين القتلى "مستشارين إيرانيين"، قبل أن تعدِّل الخبر، وتحذف تصريحات مقتل إيرانيين في الغارة.

من جانبه، نفى سفير طهران لدى دمشق، حسين أكبري، الاثنين، استهداف أي مركز استشاري إيراني في سوريا، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح أكبري عبر "إكس": "في الهجوم الذي شنَّته اليوم مقاتلات الكيان الصهيوني على الجهة الجنوبية لمدينة دمشق، لم يُستهدف أي مركز استشاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولم يُستشهد أي مواطن أو مستشار إيراني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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