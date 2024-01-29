سياسة
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بعد ضربات حدودية متبادلة.. اتفاق باكستاني-إيراني على تعزيز الحوار
اتفق وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقبال الأخير بالعاصمة إسلام آباد، على تعزيز الحوار بين البلدين، والتعاون بينهما بشأن محاربة الإرهاب.
بعد ضربات حدودية متبادلة.. اتفاق باكستاني-إيراني على تعزيز الحوار
وزير خارجية باكستان جليل عباس جيلاني ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في إسلام آباد، 29 يناير/كانون الثاني 2024 / صورة: AFP
29 يناير 2024

أعلنت باكستان وإيران، الاثنين، عزمهما على تعزيز الحوار بينهما في وقت تسعى الدولتان لخفض التوتر بعد ضربات متبادلة عبر الحدود أثارت تشنجاً في العلاقات الدبلوماسية.

وكانت الغارات المتبادلة التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة بلوشستان الحدودية، التي يسهل اختراقها والمقسمة بين البلدين، أثارت توتراً إقليميّاً أشعلته أصلاً الحرب بين إسرائيل وحماس.

وشدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين، خلال زيارة إلى إسلام آباد على أنه لا يمكن وصف الأعمال العدائية بأنها "أزمة" لأن العلاقات كانت قوية دائماً بين البلدين.

وأضاف: "كان من الطبيعي أن نتمكن من تجاوز ما حصل".

وتابع: "من خلال التعاون المشترك بين إسلام آباد وطهران لن نسمح للإرهاب بتهديد العلاقات بين بلدينا".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، أن الجانبين اتفقا على تعزيز الحوار على الأصعدة كافة، وسيعملان على تسريع وتيرة خطة لنشر ضباط اتصال في كلا البلدين.

وقال: "تمكنا من إعادة الوضع إلى طبيعته في وقت قصير للغاية".

كانت طهران نفذت ضربات ضد جماعة مناهضة لإيران في باكستان في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، وبعد يومين ردت باكستان بالمثل من خلال شنّ غارة قبل الفجر على "مسلحين" في محافظة بلوشستان الإيرانية.

وأثارت الضربات الإيرانية توتراً شديداً من جهة باكستان التي استدعت سفيرها من طهران ومنعت المبعوث الإيراني من العودة إلى مكانه، كما استدعت طهران القائم بالأعمال في إسلام آباد بسبب الضربات الباكستانية.

وأعلن البلدان الأسبوع الماضي أنهما قررا وقف التصعيد والسماح للسفيرين بالعودة إلى مكانهما الدبلوماسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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