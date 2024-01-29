سياسة
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"القسام" تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية.. وسماع دوي انفجارات
أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، رشقة صاروخية تجاه تل أبيب، ردّاً على "المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين"، وهو ما أكدته وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجارات وسط إسرائيل وانطلاق صفارات الإنذار.
"القسام" تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية.. وسماع دوي انفجارات
كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية على تل أبيب / صورة: وسائل تواصل اجتماعي
29 يناير 2024

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، قصف تل أبيب برشقة صاروخية، ردّاً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى (وسط)، وجرى رصد إطلاق ما لا يقل عن 12 صاروخاً من قطاع غزة باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى.

وأشارت القناة إلى سماع دوي انفجارات نتجت عن محاولة اعتراض الصواريخ من منظومة القبة الحديدية.

ولم تُشِر القناة الإسرائيلية إلى وقوع إصابات بشرية نتيجة الرشقة الصاروخية، فيما أفادت بإصابة سيارة في مدينة ريشون لتسيون، وسط إسرائيل.

بينما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري أنها "المرة الأولى منذ نحو شهر، تُطلق فيها صواريخ على تل أبيب".

وبيّن أن صفارات الإنذار "دوت أيضاً في مدن ريشون لتسيون، وحولون، وبات يام، وسط إسرائيل".

​​​​​​​ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين 26 ألفاً و637 شهيداً، و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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