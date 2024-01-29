نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، معتبراً أن "الشروط المذكورة في تقارير إعلامية غير مقبولة".

جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب نتنياهو، نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعد تداول مواقع عبرية أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس.

وأشار البيان إلى أن "ما ورد حول الصفقة غير صحيح، ويتضمن شروطاً غير مقبولة لدى إسرائيل، وسنواصل (الحرب) حتى النصر المطلق".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت القناة "13" العبرية بأن إسرائيل وافقت على صفقة إنسانية تشمل إطلاق سراح النساء والمسنين، وكذلك الجرحى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، دون أن تشمل الجنود والمحتجزين الشباب.

وأوردت أن إسرائيل ستضطر في إطار الصفقة، إلى إطلاق سراح آلاف من الأسرى الفلسطينيين لديها، بمن فيهم "أسرى أدانتهم تل أبيب بقتل إسرائيليين".

كما ستوافق إسرائيل على وقف مؤقت للقتال لفترة تمتد شهرين أو أكثر، دون التزام إنهاء الحرب، حسب المصدر ذاته.

ولم تعلق حماس على ما ورد في بيان مكتب نتنياهو أو القناة الإسرائيلية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أفادت الأحد، بأن مباحثات إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس بشأن الهدنة المؤقتة، انتهت إلى تقدم بمفاوضات تبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس.

وعلق مكتب نتنياهو على المباحثات حينها ببيان قال فيه إن "الاجتماع كان بنّاءً، ولكن لا تزال فجوات كبيرة، سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في اجتماعات متبادلة إضافية".

وبوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، توصلت حماس وإسرائيل إلى هدنة استمرت أسبوعاً حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وتقدر إسرائيل وجود نحو 136 محتجزاً في غزة، فيما تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

​​​​​​​ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين 26 ألفاً و637 شهيداً، و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.