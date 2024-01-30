سياسة
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فيدان يصل إلى بلغاريا ويلتقي زعيم حزب "حركة الحقوق والحريات"
وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى العاصمة البلغارية صوفيا ضمن جولة إلى دول البلقان، والتقى زعيم حزب حركة الحقوق والحريات في بلغاريا مصطفى قرادايي.
فيدان يصل إلى بلغاريا ويلتقي زعيم حزب "حركة الحقوق والحريات"
هاكان فيدان يلتقي زعيم حزب حركة الحقوق والحريات في بلغاريا مصطفى قرادايي / صورة: AA
30 يناير 2024

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع زعيم حزب حركة الحقوق والحريات في بلغاريا مصطفى قرادايي، في العاصمة صوفيا.

وذكرت الخارجية التركية في منشور على منصة إكس، أن الوزير فيدان استهل وصوله إلى صوفيا بلقاء قرادايي، النائب في البرلمان البلغاري.

وأضافت أن اللقاء جرى في مبنى السفارة التركية بصوفيا، كما أرفقت المنشور بصورة لفيدان وقرادايي من اللقاء.

ويعد حزب حركة الحقوق والحريات في بلغاريا الممثل للأقلية المسلمة خصوصاً الأقلية التركية في البلاد. وتأسس عام 1990 بقيادة أحمد دوغان.

والاثنين بدأ فيدان جولة بدول البلقان افتتحها بزيارة رسمية إلى ألبانيا قبل أن يتوجه في اليوم ذاته إلى بلغاريا، ويختتمها بزيارة رومانيا.

والتقى وزيرُ الخارجية التركي، الرئيسَ الألباني بيرم بيغاي في العاصمة تيرانا، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وفي وقت سابق الاثنين، التقى فيدان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ووزير الخارجية إيغلي حسني، وزار مسجد نمازغاه في العاصمة تيرانا، والتقى رجال الأعمال الأتراك في ألبانيا.

وقالت مصادر دبلوماسية إن جدول أعمال فيدان خلال زياراته الرسمية للدول الثلاث يشمل مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية الحالية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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