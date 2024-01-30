سياسة
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قطر: لا بد من "ضمانات أمنية" لأي خطة سلام بين فلسطين وإسرائيل
قال رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "أي خطة سلام بين فلسطين وإسرائيل في المستقبل، يجب أن تتضمن ضمانات أمنية، كي لا يشكّل أحدهما تهديداً للآخر"، مشيراً إلى إن الفلسطينيين هم مَن عليهم أن يقرروا طريقة الحكم في دولتهم.
قطر: لا بد من "ضمانات أمنية" لأي خطة سلام بين فلسطين وإسرائيل
وزير خارجية قطر يؤكد أنه لا بد من "ضمانات أمنية" لأي خطة سلام فلسطينية-إسرائيلية / صورة: Reuters
30 يناير 2024

أكد رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه لا بد من "ضمانات أمنية" لأي خطة سلام فلسطينية-إسرائيلية "كي لا يشكّل أحدهما تهديداً للآخر".

جاء ذلك في لقاء بثّته قناة الجزيرة القطرية، مساء الاثنين، تطرق فيه إلى جهود الوساطة القطرية، والأوضاع في غزة والضفة ومستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

وأشار آل ثاني إلى أن دور بلاده هو "الوصول لحل أو تسوية تعيد الأسرى لمنازلهم، وتوقف القصف على غزة وقتل المدنيين"، مؤكداً أن مصير الفلسطينيين يجب أن يكون بين أيدي الفلسطينيين أنفسهم لكي يقرروا طريقة الحكم في دولتهم.

ولفت إلى أن ما تفعله إسرائيل في غزة "لن يُسهم في إطلاق الأسرى".

دور الوساطة

وأكد آل ثاني أن الدوحة "تسعى لإيجاد حل بوصفها وسيطاً وليست طرفاً في النزاع"، و"تواجه تحديات، لكنها ملتزمة بالمضي قدماً لحل".

وأوضح أهمية إدخال المساعدات الإغاثية لغزة، مضيفاً: " لا يمكن معاقبة (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا بسبب مجموعة تخضع للتحقيق".

وبشأن وجود وساطة حالية مع الحوثيين، أجاب وزير خارجية قطر: "لا وساطة الآن مع الحوثيين، ومستمرون في حوارات مع إيران حول المشهد الإقليمي، ونودّ من الجميع وقف التصعيد".

وأكد أن "وجود مكتب لحماس أو لطالبان في الدوحة لا يمكن توظيفه ورقة ضغط، بل هو قناة اتصال نستخدمها لغايات إيجابية".

​​​​​​​ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين، 26 ألفاً و637 شهيداً و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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