أعلن مسؤول أمريكي الاثنين، أن المفاوضات الجارية لإطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجَزين في قطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".

ووصف متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التليفزيونية، المحادثات الجارية بأنها "بناءة".

وقال إنه "رغم التقدم الذي أحرزته المفاوضات، فإنه لا اتفاق مطروح على الطاولة، وجاهز للإعلان عنه قريباً".

وأضاف: "نعتقد أن لدينا إطاراً لصفقة رهائن جديدة يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً في ما يتعلق بتحرير مزيد من الرهائن، وإدخال مزيد من المساعدات، وخفض العنف فعلياً، وهذا من شأنه بالطبع أن يقلّل الخسائر في صفوف المدنيين".

واختتم كيربي حديثه بالقول: "الوضع واعد جدّاً، ولكن مرة أخرى، أريد أن أكون واضحاً جداً، لا تزال أمامنا دبلوماسية، وكثير من المناقشات التي يجب إجراؤها قبل أن نتمكن من الوصول إلى اتفاق نهائي".

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن مساء الاثنين، إنه ناقش مع نظيره القطري "الجهود الجارية لتحرير الرهائن الإسرائيليين وخلق هدنة مطولة للقتال في قطاع غزة".

والأحد وصل مسؤولان إسرائيليان إلى العاصمة الفرنسية باريس، لبحث اتفاق يقود إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة مقابل "تجميد" القتال وإطلاق أسرى فلسطينيين، وفق صحيفة عبرية.

وأعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أنه "من المقرر أن يجتمع الأحد رئيس الموساد دادي بارنيع ورئيس الشاباك (المخابرات الداخلية) رونين بار، في باريس، مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل".

وحسب المصدر ذاته، فإن "الاقتراح الإسرائيلي، الذي أُرسِلَ إلى الوسطاء في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، سيكون مطروحاً على الطاولة، ولأول مرة ستُناقَش تفاصيله، في محاولة للخروج بخطوط عريضة متفَق عليها لصفقة بين إسرائيل وحماس".

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس جو بايدن، يعتزم إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية "CIA" ويليام بيرنز إلى أوروبا للمساعدة على التوصل إلى "اتفاق طموح" يتضمن إطلاق سراح "الرهائن" الإسرائيليين المحتجَزين بقطاع غزة، ووقف إطلاق النار لأطول مدة منذ بدء الحرب.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفّذَت حماس هجوماً على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيب نحو 5431، وأُسر 239 على الأقلّ، وتتوقع إسرائيل أن نحو "137 من مواطنيها ما زالوا محتجَزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت حتى الاثنين 26 ألفاً و637 شهيداً و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.