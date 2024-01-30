كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن طائرة مُسيرة أمريكية تُحلق في الأجواء، حالت دون التصدي للهجوم الذي استهدف قوات أمريكية قرب الحدود الأردنية-السورية، الأحد.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن مُسيرة "صديقة" كانت تُحلق في طريق العودة إلى القاعدة الأمريكية "البرج 22" شمال شرقي الأردن، لحظة تعرض الأخيرة للهجوم.

وأوضح المسؤولون أن عودة المسيّرة الأمريكية إلى القاعدة أدت إلى "الارتباك" حول ما إذا كانت هذه الطائرة "صديقة أم عدوة"، فيما تستمر التحقيقات حول الحادثة.

وأفاد المصدر نقلاً عن مسؤول أمريكي بأنه لم يُعثر حتى الآن على أدلة تثبت أن إيران قادت الهجوم على القاعدة الأمريكية قرب الحدود الأردنية-السورية.

والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين في هجوم بطائرة مُسيرة ضرب قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وقالت شبكة CNN الأمريكية إن القتلى كانوا في "البرج 22" في الأردن، و"تمثل عملية قتلهم تصعيداً كبيراً للوضع في الشرق الأوسط".

ويُعدّ الهجوم الأخير على قوات أمريكية في الأردن الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والأول الذي يُسفر عن سقوط قتلى أمريكيين.