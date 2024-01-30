سياسة
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إعلام أمريكي: مسيّرة صديقة أفشلت التصدي لهجوم الأردن
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الهجوم على قاعدة أمريكية متمركزة شمال شرقي الأردن الذي خلّف مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين، وقع لحظة عودة مُسيرة أمريكية إلى القاعدة، ما سبَّب ارتباكاً حول ما إذا كانت هذه الطائرة "صديقة أم عدوة".
إعلام أمريكي: مسيّرة صديقة أفشلت التصدي لهجوم الأردن
صورة للأقمار الصناعية حديثة للقاعدة الأمريكية العسكرية "البرج 22" شمال شرقي الأردن / صورة: AP
30 يناير 2024

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن طائرة مُسيرة أمريكية تُحلق في الأجواء، حالت دون التصدي للهجوم الذي استهدف قوات أمريكية قرب الحدود الأردنية-السورية، الأحد.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن مُسيرة "صديقة" كانت تُحلق في طريق العودة إلى القاعدة الأمريكية "البرج 22" شمال شرقي الأردن، لحظة تعرض الأخيرة للهجوم.

وأوضح المسؤولون أن عودة المسيّرة الأمريكية إلى القاعدة أدت إلى "الارتباك" حول ما إذا كانت هذه الطائرة "صديقة أم عدوة"، فيما تستمر التحقيقات حول الحادثة.

وأفاد المصدر نقلاً عن مسؤول أمريكي بأنه لم يُعثر حتى الآن على أدلة تثبت أن إيران قادت الهجوم على القاعدة الأمريكية قرب الحدود الأردنية-السورية.

والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين في هجوم بطائرة مُسيرة ضرب قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وقالت شبكة CNN الأمريكية إن القتلى كانوا في "البرج 22" في الأردن، و"تمثل عملية قتلهم تصعيداً كبيراً للوضع في الشرق الأوسط".

ويُعدّ الهجوم الأخير على قوات أمريكية في الأردن الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والأول الذي يُسفر عن سقوط قتلى أمريكيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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