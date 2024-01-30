أعلنت الحكومة الكندية، الثلاثاء، استئناف صادراتها من الأسلحة إلى تركيا بعد إيقافها منذ عام 2020، في أعقاب معارك إقليم "قره باغ".

وذكر بيان موجه إلى المصدّرين نُشر على الموقع الرسمي للحكومة، أن الأخيرة رفعت القيود التي كانت مفروضة على صادرات الأسلحة إلى تركيا.

وتطرق البيان إلى سياسة الحكومة حول رفض الموافقة على تصدير بعض منتجات الصناعات الدفاعية، إلى تركيا منذ عام 2020.

وأوضح أنه بدءاً من تاريخ هذا البيان، فإن "سياسة الرفض والقيود السابقة لم تعد سارية".

كانت الحكومة الكندية قد فرضت عام 2020 حظراً على صادرات الأسلحة إلى تركيا، بسبب وقوف أنقرة إلى جانب باكو في معاركها لتحرير إقليم "قره باغ" من أرمينيا.

وزعمت أوتاوا حينها استخدام التكنولوجيا الكندية خلال استهداف أذربيجان المواقع الأرمينية بالطائرات المُسيرة تركية الصنع.

وأسفر قرار الحظر عن تكبّد الشركات الكندية خسائر تراوحت بين 250 و300 مليون دولار.

وسبق هذا الحظر لكندا على توريد الأسلحة إلى تركيا، قرار مشابه عام 2019 جاء رداً على العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري، إلا أنها رفعت هذا الحظر في يونيو/حزيران 2020، نتيجة المباحثات رفيعة المستوى بين البلدين، قبل أن تعيد فرضه في أعقاب معارك "قره باغ".