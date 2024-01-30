سياسة
2 دقيقة قراءة
"تليباثي".. ماسك يعلن زرع أول شريحة في دماغ إنسان بنجاح
نجحت شركة التكنولوجيا العصبية "نيورالينك" في زرع شريحة في دماغ إنسان للمرة الأولى. وأكّد مؤسس الشركة إيلون ماسك تعافي المريض بعد التجربة بشكل جيد.
"تليباثي".. ماسك يعلن زرع أول شريحة في دماغ إنسان بنجاح
ماسك: الشريحة تمكّن الأشخاص من التحكم بأي جهاز عبر التفكير / صورة: AA
30 يناير 2024

أعلن مؤسس شركة التكنولوجيا العصبية "نيورالينك" إيلون ماسك زرع شريحة دماغية في إنسان للمرة الأولى اسمها "تليباثي".

وقال ماسك الثلاثاء عبر حسابه على منصة إكس، إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من إنتاج شركة "نيورالينك"، وإنه يتعافى جيداً.

وبيّن ماسك أن شريحة "نيورالينك" اسمها "تليباثي"، مضيفاً أن "النتائج الأولية تُظهِر رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد".

وأشار إلى أن الشريحة تمكّن الأشخاص من التحكم في الهاتف أو الحاسوب، ومن خلالهما بأي جهاز تقريباً، فقط عبر التفكير.

ولفت إلى أن المستخدمين الأوائل سيكونون أشخاصاً فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.

وأضاف: "تَخيَّل لو كان ستيفن هوكينغ قادراً على التواصل أسرع من الكاتب السريع أو البائع بالمزاد. هذا هو الهدف".

وأفادت "نيورالينك" على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكّن المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.

كانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة العام الماضي تصريحاً لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

يُشار إلى أن الرقائق التي اختُبرت على القرود في وقت سابق نجحت حسب الشركة في تفسير الإشارات في الدماغ ونقلها إلى الأجهزة.

وتهدف شركة نيورالينك، التي أسّسها الملياردير ماسك ومجموعة من المهندسين عام 2016، إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مثل الشلل والعمى، عبر زرع رقائق دقيقة في الدماغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us