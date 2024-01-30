أعلن مؤسس شركة التكنولوجيا العصبية "نيورالينك" إيلون ماسك زرع شريحة دماغية في إنسان للمرة الأولى اسمها "تليباثي".

وقال ماسك الثلاثاء عبر حسابه على منصة إكس، إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من إنتاج شركة "نيورالينك"، وإنه يتعافى جيداً.

وبيّن ماسك أن شريحة "نيورالينك" اسمها "تليباثي"، مضيفاً أن "النتائج الأولية تُظهِر رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد".

وأشار إلى أن الشريحة تمكّن الأشخاص من التحكم في الهاتف أو الحاسوب، ومن خلالهما بأي جهاز تقريباً، فقط عبر التفكير.

ولفت إلى أن المستخدمين الأوائل سيكونون أشخاصاً فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.

وأضاف: "تَخيَّل لو كان ستيفن هوكينغ قادراً على التواصل أسرع من الكاتب السريع أو البائع بالمزاد. هذا هو الهدف".

وأفادت "نيورالينك" على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكّن المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.

كانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة العام الماضي تصريحاً لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

يُشار إلى أن الرقائق التي اختُبرت على القرود في وقت سابق نجحت حسب الشركة في تفسير الإشارات في الدماغ ونقلها إلى الأجهزة.

وتهدف شركة نيورالينك، التي أسّسها الملياردير ماسك ومجموعة من المهندسين عام 2016، إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مثل الشلل والعمى، عبر زرع رقائق دقيقة في الدماغ.