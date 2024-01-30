سياسة
3 دقيقة قراءة
تسللت بزيّ مدني.. قوة إسرائيلية خاصة تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى في جنين
تسللت قوة إسرائيلية خاصة تضمّ جنوداً تنكروا بأزياء نساء وأطباء وممرضين، إلى مستشفى ابن سينا بجنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ونفّذَت عملية اغتيال طالت 3 شبان فلسطينيين "باستخدام مسدسات كاتمة للصوت".
تسللت بزيّ مدني.. قوة إسرائيلية خاصة تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى في جنين
قوة إسرائيلية خاصة بزي مدني تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا بجنين / صورة: Reuters
30 يناير 2024

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء 3 فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا بجنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق تليفزيون فلسطين الرسمي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن "نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة الإسرائيلية الذين تنكروا بالزي المدني بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني، تسللوا إلى المستشفى فُرادى واتجهوا إلى الطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت".

وتابعت الوكالة بأن "الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال هم الشقيقان محمد وباسل الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة".

وأضافت أن "الشهيد باسل مصاب ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي".

إلى ذلك، نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في جنين في بيان "ثلة من أبطال جنين الذين ارتقوا فجر هذا اليوم بعد عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة من المستعربين الصهاينة".

وذكرت أن محمد وليد جلامنة "قيادي في الحركة وناطق إعلامي باسمها، فيما محمد أيمن الغزاوي أحد مؤسسي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية"، موضحة أن "باسل هو شقيق محمد".

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اقتحام المستشفى و"استشهاد 3 شبان"، داعية إلى "توفير الحماية لمراكز وطواقم العلاج والإسعاف فوراً".

وطالبت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان مقتضب "بشكل عاجل الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بوضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضافت: "تأتي هذه الجريمة بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز وطواقم العلاج".

بذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى 62 شهيداً، وإلى 381 منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ التاريخ ذاته، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الاثنين 26 ألفاً و637 شهيداً و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us