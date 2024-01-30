قضت محكمة باكستانية خاصة، الثلاثاء، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان، 10 سنوات، في إطار قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق سرية للدولة، وفق فريق خان الإعلامي.

وتتعلق القضية بمزاعم مشاركة خان محتويات برقية سرّية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد.

وقال ناطق باسم حزب "حركة إنصاف" في تصريح للصحافة إن محكمة خاصة حكمت على خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.

وأضاف الحزب أنه سيطعن في قرار المحكمة.

ويواجه عمران خان (71 عاماً) معارك سياسية وقانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان 2022.

ولم يظهر نجم الكريكيت ورئيس الوزراء السابق في أي مناسبة علنية منذ صدور الحكم بسجنه لمدة 3 سنوات في أغسطس/آب الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني في أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفضت لجنة الانتخابات ترشح خان لخوض الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير/شباط 2024 في دائرتين انتخابيتين بسبب إدانته بالفساد.

وبررت لجنة الانتخابات رفضها ترشح خان لأنه لم يعد مدرجاً على قوائم الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية وبسبب صدور حكم بـ"إدانته من محكمة واستبعاده".

ويقول خان، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الزعيم الأكثر شعبية في البلاد، إن الجيش يستهدفه ويريد إبعاده عن خوض الانتخابات.فيما ينفي الجيش هذه التهمة.