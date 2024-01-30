سياسة
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الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً حاداً في حوادث معاداة المسلمين منذ 7 أكتوبر
قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" إن الشكاوى المتعلقة بمعاداة المسلمين، لا سيما الفلسطينيين في الولايات المتحدة، سجلت زيادة بنسبة 178% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً حاداً في حوادث معاداة المسلمين منذ 7 أكتوبر
مسيرة مؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة / صورة: AFP
30 يناير 2024

ارتفعت نسبة الشكاوى المتعلقة بمعاداة المسلمين، لا سيما الفلسطينيين، في الولايات المتحدة، بنسبة 178% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونشر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" أرقاماً عن حالات الكراهية والتمييز التي ارتفعت بسرعة في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

ويعد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، كبرى المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة.

وأفاد المجلس بأنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، تلقى 3 آلاف و578 شكوى متعلقة بحوادث العداء للمسلمين لا سيما الفلسطينيين، والوقائع المرتبطة بالإسلاموفوبيا، وهو ما يعني زيادة بنسبة 178% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2022.

وبين هذه الشكاوى، جاء في المراكز الثلاثة الأولى التمييز في مكان العمل بـ662 حالة، وجرائم وحوادث الكراهية بـ472 حالة، والتمييز في مجال التعليم بـ448 حالة، حسب المجلس.

وأشار المجلس إلى "تواصل موجة الكراهية المعادية للمسلمين وفلسطين".

وفي وقت سابق، ذكر مدير الأبحاث والمناصرة في المجلس كوري سايلور، أن معاداة المسلمين والعرب خرجت عن السيطرة منذ قرابة 10 سنوات.

وأوضح أن هذه الخطابات المعادية تُستخدم لتبرير العنف ضد الفلسطينيين في غزة وإسكات المدافعين عن حقوقهم في الولايات المتحدة، وأن تلك الخطابات كان لها دور في هذه الزيادة غير المسبوقة للتعصب.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد نشرت "دليلاً أمنياً" للمنظمات والجماعات الدينية لمكافحة خطابات الكراهية المناهضة للمسلمين واليهود التي ازدادت في البلاد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أدان الرئيس بايدن في تصريحاته الإسلاموفوبيا ومعاداة اليهود المتصاعدتين في البلاد.​​​​​​​

وخلّفت الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى الاثنين، "26 ألفاً و637 شهيداً و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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