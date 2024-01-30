تعاني مناطق قطاع غزة كافةً أزمة كبيرة في المياه، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما تظهر جليَّةً في محافظتَي غزة والشمال حيث الدمار الأوسع وانعدام مقومات الحياة.

وبات سكان تلك المناطق يعانون أزمة مياه مركبة تجمع بين تلوثها وندرة توفرها، ما أصابهم بأمراض متعددة وسط قلة الأدوية.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعاً متدهورة للغاية.

فيما تعطلت منشآت تحلية مياه البحر وشبكات مياه الصرف الصحي بغزة، بسبب نقص الوقود والكهرباء، وذلك منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق سلطة المياه الفلسطينية.

وفي ظل التحذيرات الأممية والدولية من انتشار الأمراض والأوبئة، يقف فلسطينيون من مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، في طابور طويل حاملين غالونات بلاستيكية للحصول على كميات قليلة منها.

ويقول أحد سكان المخيم، ويُدعى كرم أبو ندى، إن المدنيين "يتجمهرون للحصول على المياه رغم تلوثها، بالعادة نستخدم المياه الملوثة لأغراض الغسل والتنظيف والطبخ".

ويوضّح أنهم يقضون أياماً طويلة قد تصل في بعض الأحيان إلى 10 أيام للحصول على هذه المياه، أو المياه المحلاة التي لا تتوفر إلا نادراً.

وأشار أبو ندى إلى أن تلوُّث المياه فضلاً عن قلة توفرها أصابهم، بخاصة الأطفال، بـ"أمراض معوية وجفاف"، وسط عدم توفر أدوية لعلاج هذه الحالات بسبب انهيار القطاع الصحي هنا.

تقنين فاقم انتشار الأمراض

فيما يُضطرّ الفلسطينيون في القطاع إلى ترشيد استهلاك المياه لكونها لا تتوفر إلا كل بضعة أيام مرة واحدة فقط.

من جانبه، يقول الفلسطيني الخمسيني رائد رضوان، من سكان مدينة غزة، إن عائلته تواجه أزمة انقطاع المياه لعدة أيام متواصلة.

وأضاف: "نحصل على المياه من خلال تعبئة عدد قليل من الغالونات البلاستيكية من أحد الأندية في المنطقة التي نقيم فيها، الذي يضخّ المياه من بئر خاصة به مرة واحدة كل 3-4 أيام بسبب شح الوقود المشغّل لمولد الطاقة بديل التيار الكهربائي".

وأكمل: "هذه المياه قبل الحرب كانت تُستخدم فقط لغسل الأواني والتنظيف، لكننا اليوم نستخدمها للشرب، ما أصابنا بعدة أمراض، بدءاً من النزلات المعوية وصولاً إلى أمراض الكلى والجفاف".

ولأكثر من مرة، حذّرَت مؤسسات صحية محلية وأممية من انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين بسبب عدم توافر المياه التي تلزم النازحين لوقاية أنفسهم من الأمراض.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت حتى الاثنين 26 ألفاً و637 شهيداً و65 ألفاً و387 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.