سياسة
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فلسطين تُدين اغتيال 3 شبان بمستشفى في جنين.. وحماس: لن تمر دون رد
عبّرت الخارجية الفلسطينية عن إدانتها اغتيال قوة إسرائيلية خاصة 3 شبان داخل مستشفى ابن سينا في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما وصفت حركة حماس الحادثة بالجريمة، مؤكدةً أنها "لن تمر دون رد".
فلسطين تُدين اغتيال 3 شبان بمستشفى في جنين.. وحماس: لن تمر دون رد
القوة الإسرائيلية الخاصة تسللت إلى مستشفى ابن سينا بجنين متنكرة في أزياء مدنية / صورة: Reuters
30 يناير 2024

أدانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، اغتيال إسرائيل 3 شبان داخل مستشفى ابن سينا في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ووصفته بالـ"جريمة".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن "إسرائيل ترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين"، مطالبةً بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بحق تل أبيب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي متنكرةً في زيّ أطباء وممرضين اقتحمت مستشفى ابن سينا في جنين شمالي الضفة الغربية واغتالت ثلاثة فلسطينيين داخله".

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت الجمعة، بإلزام إسرائيل بـ"تدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

واتهمت الخارجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "في كل مرحلة من مراحل الحرب على غزة يحاول تسويق مزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة".

من جهتها، نددت حركة حماس باغتيال الشبان الثلاثة، موضحةً أن الأمر يتعلق بـ"الشهيد القسامي محمد وليد جلامنة، والشهيد المجاهد محمد أيمن الغزاوي أحد مؤسسي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، والشهيد المجاهد باسل أيمن الغزاوي".

وقالت الحركة في بيان لها إن "إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على إعدام ثلاثة مواطنين بالرصاص داخل مستشفى ابن سينا في جنين، فجر اليوم، وأحدهم على سرير المرض، هي جريمة حرب متكاملة الأركان".

وأضافت أن الاغتيال "استمرار لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا من غزة حتى جنين"، مؤكدةً في الوقت نفسه "أن هذه الجريمة لن تمر دون رد".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته اغتالت (الثلاثاء) 3 فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية نفّذت "تصفية لخلية مسلحة تابعة لحماس"، مدعياً أنها "اختبأت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين وخططت لتنفيذ عملية تخريبية في المدى الزمني الوشيك"، وفق تعبيره.

وأضاف في بيان على حسابه بمنصة إكس، أن "العملية نفّذها الجيش والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة".

ومنذ شهور ينفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية المحتلة، زادت حدتها بعد بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ التاريخ نفسه، بلغت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع حتى الثلاثاء "26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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