كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن مقترح وساطة "مبدئي" ينصّ على إطلاق سراح نحو 35 محتجَزاً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق النار 6 أسابيع في غزة وتحرير آلاف الفلسطينيين من سجون إسرائيل.

ونقلت الصحيفة الثلاثاء عن مصادر إسرائيلية لم تسمِّها، أن المقترح تبحثه أجهزة مخابرات 4 دول في باريس، هي الولايات المتحدة، وإسرائيل، ومصر، وقطر.

ولفتت إلى أن المقترح أحرز بعض التقدم رغم أن "الفجوات بين موقفَي إسرائيل وحماس لا تزال كبيرة".

وقالت هآرتس: "يبدو أن الاجتماع الذي عُقد في باريس يوم الأحد بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ونظرائهم الأمريكيين والمصريين والمسؤولين القطريين، أحرز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق إضافي لإطلاق سراح الرهائن".

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة الأسرى الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم بموجب المقترح "يجب أن تشمل النساء والرجال الأكبر سنّاً، والمرضى أو المصابين".

في السياق نفسه لفتت هآرتس إلى أن "إسرائيل تريد أن تترك لنفسها خيار استئناف الحرب بعد إتمام صفقة الرهائن، في حين تريد حماس وقفاً طويل الأمد لإطلاق النار يتضمَّن ضمانات لسلامة قادتها".

مع ذلك أكدت الصحيفة "إحراز بعض التقدم، وإن كان بحضور طرف واحد فقط (في إشارة إلى إسرائيل)".

ووفقاً لهآرتس، اجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ليلة الاثنين لمناقشة المقترح، مبينة أن "الصانع الرئيسي في المحادثات هو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تحتاج إلى إنجاز سريع في السياسة الخارجية".

وقالت: "قبل القمة (لقاء باريس) كان الأمريكيون يطلقون توقعات وردية، كأن التوصل إلى اتفاق أصبح في متناول اليد. لكن في الواقع سيحتاج الأمر إلى مزيد من الاجتماعات".

والاثنين أعلن متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التليفزيونية، أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدّي إلى اتفاق نهائي".

وعن المباحثات ذاتها، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً أمس الاثنين، قال فيه إن "الاجتماع كان بنَّاءً، ولكن لا تزال فجوات كبيرة سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في اجتماعات متبادلة إضافية".

ولم يصدر تعليق رسميّ من قطر أو مصر أو حماس بشأن المباحثات الجارية، إلا أن الدوحة تؤكّد في مناسبات عدة أنها مستمرة في جهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى "حلّ أو تسوية تعيد الأسرى إلى منازلهم، وتوقف القصف على غزة وقتل المدنيين".

وتقدّر إسرائيل وجود نحو 136 أسيراً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء "26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.​​​​​​​