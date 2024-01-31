أدانت منظمات إغاثة دولية وقف تمويل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

جاء ذلك في رسالة مشتركة، الاثنين، وقّعتها 21 منظمة دولية بينها "أنقذوا الأطفال" و"أوكسفام" و"كاريتاس الدولية" و"أطباء العالم" بفروعها في فرنسا وإسبانيا وسويسرا وكندا و ألمانيا.

وأعربت المنظمات عن "القلق والغضب العميقين من أن بعض أكبر المانحين اتحدوا لتعليق تمويل (أونروا)، الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة، وسط كارثة إنسانية تتفاقم بسرعة في غزة".

ومنذ الجمعة، علّقت 12 دولة تمويل أونروا "مؤقتاً"، إثر مزاعم إسرائيلية بأن موظفين بالوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم حماس على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن بين هذه الدول، الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا، فيما أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات"، لكنها رحبت بإجراء تحقيق في تلك المزاعم.

وأكدت المنظمات الإغاثية أن ذلك "سيؤثر في المساعدات المنقذة لحياة أكثر من مليونَي مدني في غزة، أكثر من نصفهم من الأطفال، يعتمدون على مساعدات أونروا".

وذكّرت بأن "السكان في غزة يواجهون المجاعة وتفشي الأمراض في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي والحرمان المتعمد من المساعدات في غزة".

كما رحبت في الرسالة بـ"التحقيق السريع الذي تجريه أونروا في التورط المزعوم لعدد صغير من موظفي الأمم المتحدة في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وانتقدت الخطوة الغربية بشدة قائلة: "صدَمَنا القرار المتهوّر بقطع شريان الحياة لشعب بأكمله، من بلدان دعت إلى زيادة المساعدات في غزة وحماية العاملين في المجال الإنساني".

وأشارت إلى أن "القرار يأتي في الوقت الذي أمرت فيه محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة".

وحذرت من أنه "إذا لم يجري التراجع عن تعليق التمويل، فقد نشهد انهياراً كاملاً للاستجابة الإنسانية المقيّدة بالفعل في غزة".

وأكدت أن "الدول التي تُعلّق الأموال تخاطر بزيادة حرمان الفلسطينيين في المنطقة من الغذاء الأساسي والمياه والمساعدة والإمدادات الطبية والتعليم والحماية".

وحثّت المنظمات في رسالتها البلدان على إلغاء تعليق تمويلها لـ"أونروا"، والوفاء بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها في غزة والمنطقة.

والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي "أونروا" بالعمل لصالح حماس، في ما عُدّ "تبريراً مسبقاً" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت، حتى الاثنين، 26 ألفاً و751 شهيداً و65 ألفاً و636 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.