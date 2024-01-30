عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة إكس عن حزنه جراء سقوط 21 جندياً إسرائيلياً في قطاع غزة في 22 يناير/كانون الثاني الجاري، وقال إنه "أصعب الأيام التي عاشتها إسرائيل منذ بدء الحرب، وإن حياة عائلات الجنود القتلى ستتغير إلى الأبد"، مؤكداً أن الجيش فتح تحقيقاً في "الكارثة"، وأن "إسرائيل لن توقف الحرب حتى تحقيق النصر المطلق".

ووسط تراجع قواته وتعدد خسائرها في غزة، لا يزال نتنياهو يؤكد أنه في طريقه لتحقيق النصر، ما جعل الداخل الإسرائيلي يشكك في كل ما يطرحه رئيس وزرائهم من انتصار مزعوم.

بحث عن انتصار خارج غزة

ذكر موقع والا الإسرائيلي في 20 يناير/كانون الثاني الجاري أن وزير الدفاع يوآف غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو، وأن الأمر كان سيتحول إلى شجار بالأيدي.

وأشار الموقع إلى أن غالانت هدد رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب من نتنياهو بإحضار لواء غولاني للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب، لافتاً إلى أن الخلاف الرئيسي كان بسبب منع مدير مكتب غالانت من حضور الاجتماعات.

وفي الأسبوع نفسه تصاعدت احتجاجات أهالي الرهائن الإسرائيليين وكانت ذروتها يوم الاثنين 22 من الشهر الجاري، إذ وصلت إلى أروقة الكنيست، واقتحموا جلسة للجنة المالية، مرددين هتافات مثل "قوموا عن كراسيكم!" و"كلهم الآن!"، أي أعيدوا الأسرى جميعهم الآن، كما وصف الأهالي الحكومة بأنها منفصلة عن الواقع.

كل ذلك جعل نتنياهو وحكومته ينظرون إلى ما هو خارج غزة، لمحاولة البحث عن انتصار لتقديمه للشارع الإسرائيلي وتأكيد أنه يقوم بدوره في حماية الأمن الإسرائيلي، بعد أن ظهر أنه لا يقدم لهم سوى مزيدٍ من القتلى على يد المقاومة الفلسطينية في غزة.

وكانت بداية قائمة الاغتيالات التي تنفذها حكومة اليمين الإسرائيلية عندما أعلنت إيران في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بقصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب في دمشق. ويُعتبر موسوي من أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا.

وبعد هذه العملية بأيام قليلة أعلنت حركة حماس في 2 يناير/كانون الثاني الجاري اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي واثنين من قادة كتائب القسام في قصف إسرائيلي استهدف مكتب الحركة بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وبدأت إسرائيل في 20 يناير/كانون الثاني الجاريعملية عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني في سوريا، إذ اغتالت مسؤولاً في استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبه وثلاثة من المسؤولين في غارة استهدفت مبنى في العاصمة دمشق.

وكانت هذه الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل هي محاولات فقط لكسب أي انتصار من جانب نتنياهو، بسبب ما يعانيه في الحرب الأهم في داخل غزة والتي لا تنتهي بأي تقدم يُذكر.

أزمة مع مصر

ولم تكن سوريا ولبنان فقط اللتين يحاول نتنياهو وضع أي مكسب عن طريقهما، بل أراد اختلاق أزمة مع مصر بالحديث عن محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، ومطالبته في مؤتمر صحفي بإغلاقه، في حين أكدت مصر رفضها إعادة احتلال إسرائيل للقطاع أو حتى تقليص مساحته، مع تأكيد أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد المعني بتحديد شكل المستقبل للقضية الفلسطينية والوضع في غزة، وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 يمثل الحل الوحيد للقضية والاستقرار في المنطقة، وعلى كل الحكومات الإسرائيلية القبول بقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

وفي ظل الخلافات في الرأي مع مصر حول تحرك محتمل في محور فيلادلفيا ورفح، أفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول الاتصال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكنه قوبل بالرفض من قِبل الرئاسة المصرية.

"نتنياهو متعثر في غزة"

يقول الكاتب والباحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشير عبد الفتاح إن نتنياهو متعثر جداً في غزة ولا يستطيع تحقيق الانتصار الذي أعلنه، ولم يحقق واحداً من أهداف الحرب الثلاثة، وهي القضاء على المقاومة، واستعادة الأسرى من دون صفقة، وإقامة منطقة عازلة.

ويضيف عبد الفتاح لـTRT عربي أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث عن انتصار عسكري بوسائل أخرى، فلجأ إلى اغتيال قيادات المقاومة سواء من حزب الله أو حماس الموجودين في لبنان، وهي وسيلة تعتمد على دعم لوجستي واستخباري وتحقق أصداء مهمة، كما أنها أيضاً لا تُسقط ضحايا مدنيين بشكل كبير مثلما هي الحال في غزة، ما يجنب إسرائيل الانتقادات الدولية".

ويلفت إلى أن هذا يؤدي من جانب آخر إلى استفزاز المقاومة، فتضطر إلى الرد من خلال عمليات نوعية.

ويرى الباحث السياسي أن نتنياهو تحت ضغط شديد بسبب أُسر الرهائن، وذلك نتيجة الشكوك الكبيرة حول أن نتنياهو يريد استعادتها، واستعداده للتضحية بهم لمواصلة القتال.

ويؤكد عبد الفتاح أن استمرار الحرب هو "النجاة بالنسبة إلى نتنياهو وحكومته للتمتع بالحصانة والبقاء في السلطة، أما وقف الحرب في غزة فمعناه الخروج من السلطة والمحاسبة"، معتقداً أن هذه "الحكومة لن تستمر حتى لو ابتكر رئيس الوزراء الإسرائيلي طرقاً جديدة لاستدامة الحرب".

ويبيّن أنه بجانب العمليات العسكرية في سوريا ولبنان لا توجد كيمياء سياسية بين واشنطن وتل أبيب، وما يفعله نتنياهو هو "إطالة أمد حكومته من دون النظر إلى جدوى استمرار الحرب من الناحية الاستراتيجية، لكنه لن يستطيع البقاء رغم زعم النصر الذي يصرح به".

إسرائيل تبحث عن جبهات للحرب

من ناحية أخرى يرى السياسي والبرلماني اللبناني السابق الدكتور مصطفى علوش أنه "رغم التضامن الكبير مع أهل غزة في وجه الاحتلال ووحشيته، لكن وبكل موضوعية لا يوجد أي جدوى من فتح جبهات من خلال لبنان، لأنها لن تؤدي إلا إلى جلب مزيد من الأذى، كما أكدت التجارب".

ويؤكد علوش في حديثه مع TRT عربي أن إسرائيل تريد جرّ الجميع -وبالأخص أمريكا- إلى حرب مفتوحة تتمكن من خلالها من استكمال مشروع تهجير أهل غزة فيما العالم منشغل بحرب كبرى.

ويضيف النائب اللبناني السابق أن "إسرائيل تمارس استفزازها المتعدد الأوجه لمعسكر الممانعة من دون أي رد ذي جدوى، ولا شك أن ضربات إسرائيل كانت موجعة، لكن إيران لا تريد الدخول في حرب واسعة تفقد فيها قدراتها على استدراج عروض من قِبل الولايات المتحدة".

ويلفت علوش إلى أن "إسرائيل ستستمر في استفزازاتها أملاً في تحقيق إنجازات ذات طابع استراتيجي يمكن أن تسميه انتصاراً ينقذ وجودها"، معرباً عن اعتقاده بأن الأمور ستستمر في التأزم "لطالما لم يحدث ضغط أمريكي باتجاه حلول مجدية في فلسطين".