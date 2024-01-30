سياسة
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فيدان: ملتزمون بمعاهدة مونترو للمضايق ولا نفكّر في تعديلها
شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقائه نظيرته البلغارية ماريا غابرييل على أولوية منع أي مبادرات تعرّض السلام في البحر الأسود للخطر، مؤكداً التزام بلاده باتفاقية مونترو للمضايق وعدم التفكير في أي تعديل بها.
فيدان: ملتزمون بمعاهدة مونترو للمضايق ولا نفكّر في تعديلها
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي نظيرته البلغارية ماريا غابرييل في العاصمة صوفيا / صورة: AA
30 يناير 2024

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ستواصل التزام بنود معاهدة مونترو للمضايق، مؤكداً أن إجراء تعديلات عليها "غير قابل للنقاش".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيدان، الثلاثاء، مع وزيرة خارجية بلغاريا ماريا غابرييل، في العاصمة صوفيا.

وقال فيدان: "باعتبارنا الجهة المنفذة لاتفاقية مونترو، فإن الحفاظ على السلام في البحر الأسود ومنع المبادرات التي من شأنها تعرض هذا السلام للخطر هما من أولوياتنا الرئيسية".

وأشار إلى أن بلاده ستواصل الالتزام ببنود معاهدة مونترو، مشدداً على أن إجراء تعديلات على المعاهدة "غير قابل للنقاش ولا حتى التفكير بها".

ووصف فيدان المذكرة التي وقعتها تركيا ورومانيا وبلغاريا مؤخراً، بشأن إنشاء مجموعة بحرية لمكافحة الألغام في البحر الأسود، بأنها حالة نموذجية للتعاون الأمني والإقليمي.

وذكر أنهم، كدول مشاطئة يرون في ذلك خطوة تتماشى مع مبدأ الملكية الإقليمية وروح التحالف.

وتسمح اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المتشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوماً، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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