قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته عازمة على "بناء المدن التركية لبنةً فوق لبنة" بما يتناسب مع رؤية "مئوية تركيا" الطموحة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، باجتماع الإعلان عن البرنامج الانتخابي لـ"حزب العدالة والتنمية" في مقره بالعاصمة أنقرة، قبيل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 31 مارس/آذار المقبل.

وذكر الرئيس في كلمته: "سنجري انتخابات البلدية الخامسة عشرة في عصر التعددية الحزبية في 31 مارس/آذار، كمهرجان للديمقراطية".

وأضاف: "ثمة من ينتظر تعثر تركيا وعودتها إلى أيام الضعف، ورغم أن السهام موجهة نحونا، إلا أن هدفهم الحقيقي هو تركيا".

وشدّد الرئيس على عزم حكومته على "مساعدة المدن التركية وسكانها من غياب الخدمات" في البلديات التي تسيطر عليها المعارضة.

ووعد الرئيس التركي ببناء مساكن مقاومة للكوارث الطبيعية ومكيّفة مع التغيّر المناخي.

كما وعد بدعم السياسات المستدامة للبلديات الصديقة للبيئة التي تتبنى سياسة التنمية الخضراء ومشروع "صفر نفايات"، وأكد أهمية الحفاظ على الحياة الريفية ورفع مستوى المعيشة فيها.

وطالب الرئيس أردوغان بعدم ترك أي مساحة لأصحاب حملات الأكاذيب والافتراء والتشويه قبيل الانتخابات.

و"مئوية تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر عام 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.