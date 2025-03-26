سياسة
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الجيش السوداني يسيطر على مطار العاصمة ومعظم أحيائها.. والبرهان: الخرطوم حرة
واصل الجيش السوداني اليوم الأربعاء تقدمه في الخرطوم، واستعاد السيطرة على المطار ومقرات أمنية وعسكرية وعدة أحياء، في وقت عاد فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إلى القصر الرئاسي في العاصمة وأعلن "الخرطوم حرة".
الجيش السوداني يسيطر على مطار العاصمة ومعظم أحيائها.. والبرهان: الخرطوم حرة
رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان / others
26 مارس 2025

وعاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، إلى القصر الرئاسي في العاصمة، وأعلن الخرطوم "حرة" بعد طرد "الدعم السريع".

وظهر البرهان، وهو أيضاً قائد الجيش، في القصر الرئاسي وسط عشرات الجنود، وقال: "انتهى الأمر، الخرطوم حرة"، حسب لقطات متلفزة.

وفي وقت سابق الأربعاء قالت منصة حكومة ولاية الخرطوم عبر صفحتها بفيسبوك: "الخرطوم خالية من الأوباش المرتزقة (تقصد الدعم السريع)، تَبقَّى فقط الإعلان الرسمي".

واستعاد الجيش أحياء بري والرياض والمعمورة وأركويت والجريف غرب، وذلك شرقيّ الخرطوم، كما سيطر على أحياء النزهة والصحافة وجبرة والكلاكلة اللفة في الجنوب.

وخرج عشرات المواطنين في الشوارع احتفالا بدخول الجيش إلى أحيائهم للمرة الأولى منذ اندلاع القتال مع قوات “الدعم السريع” شبه العسكرية.

في السياق نفسه قال شهود عيان إن الجيش انتشر في شوارع رئيسية بالخرطوم، بينها شارع الستين، والصحافة زلط، وأوماك، بجانب شارع الكلاكلة اللفة المؤدي إلى منطقة جبل أولياء (معقل الدعم السريع).

من جانبه أعلن سلاح المدرعات بالجيش السوداني في بيان، أن قواته فرضت سيطرتها الكاملة على مقر الدفاع الجوي بحي العمارات جنوب الخرطوم.

وأضاف الشهود أن الجيش تمكن كذلك من السيطرة على قاعدة النجومي الجوية العسكرية في منطقة جبل أولياء. ولفتوا كذلك إلى أن الجيش سيطر على مطار الخرطوم الدولي، إذ انتشرت قواته في شارع المطار حتى السوق المركزية جنوبي المدينة.

كما نشر عناصر من الجيش السوداني مقاطع فيديو تظهر سيطرتهم على مجمع اليرموك الصناعي ومقر قيادة الاحتياطي المركزي للشرطة جنوبيّ الخرطوم.

سيطرة كاملة

وتحدث الجيش السوداني عن اقترابه من السيطرة الكاملة على العاصمة الخرطوم، بعد استعادته عدداً من المنشآت الاستراتيجية والمناطق، على رأسها معسكر "طيبة".

ويعد "طيبة" بمحلية جبل أولياء أكبر معسكرات للقوات شبه العسكرية، وكان تابعاً لجهاز الأمن سابقاً.

وخلال الأيام الماضية فرض الجيش سيطرته على معظم مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وسط الخرطوم ومنطقة المقرن، كما استطاع استعادة السيطرة على جزيرة توتي.

كما تسارعت وتيرة تقهقر “الدعم السريع” في عدة ولايات، منها الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق، وسط تقدم مستمر لقوات الجيش.

وتأتي هذه التطورات بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على القصر الرئاسي بالخرطوم الجمعة، فيما أقرت قوات الدعم السريع شبه العسكرية بفقدان القصر الرئاسي، لكنها اعتبرت أن سقوطه "لا يعني خسارة الحرب".

يُذكَر أن الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية يخوضان منذ أبريل/نيسان 2023 صراعاً دامياً أسفر وفقاً للأمم المتحدة والسلطات المحلية عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً آخرين.

مصدر:TRT Arabi
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