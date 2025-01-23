وأقلعت طائرة الخطوط الجوية التركية طراز "بوينغ 777"، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس من مطار إسطنبول بعد أن جرى تجهيز الركاب للإجراءات اللازمة من تذاكر وجوازات سفر.

وكانت الخطوط الجوية التركية أوقفت رحلاتها إلى سوريا في 1 أبريل/نيسان 2012 بسبب الأحداث الداخلية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط الجوية التركية، إطلاق رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق مجدداً في 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأفاد مدير عام الخطوط التركية بلال إكشي، في منشور عبر منصة إكس، بأن الشركة ستنظم 3 رحلات أسبوعياً إلى دمشق.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية.