سياسة
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قصف متواصل على جنوب لبنان.. و"حزب الله" يستهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين
أكد "حزب الله" استهدافه تجمعاً لجنود إسرائيليين جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية، فيما تواصل إسرائيل قصف مناطق حدودية بالمدافع والرشاشات الثقيلة وسط إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق.
قصف متواصل على جنوب لبنان.. و"حزب الله" يستهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين
دخان يتصاعد بعد القصف الإسرائيلي على مشارف قرية كفركلا بجنوب لبنان في 29 يناير/كانون الثاني، 2024 / صورة: AFP
30 يناير 2024

قال "حزب الله"، الثلاثاء، إنه استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين قبالة حدود لبنان الجنوبية، في حين واصلت إسرائيل قصف مناطق حدودية عديدة.

وأفاد الحزب، في بيان، أن عناصره "استهدفوا تجمعاً ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع حدب يارين (قبالة بلدة يارين) بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وذكرت، وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن أطراف بلدة اللبونة في منطقة الناقورة تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي من مواقعه في بركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وأضافت الوكالة أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلّق طوال الليلة الماضية وحتى صباح الثلاثاء، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وتشهد الحدود بين الجانبين، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعلى أثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية بلبنان من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء "26 ألفاً و751 شهيداً و65 ألفاً و636 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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